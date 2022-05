"Walił tu w lewo, w prawo". Nieczysta gra na finiszu

Musieli zmienić barwy. Education First gotowe do Giro 2022

Musieli zmienić barwy. Education First gotowe do Giro 2022

105. edycja wyścigu Giro d'Italia rozpoczyna się w Budapeszcie już 6 maja. Zobacz, jak wyglądają przygotowania przed kolarskim klasykiem. Magazyn Unlock the Power of Sports w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

The Power of Sport: Historia startów Giro d'Italia poza...

The Power of Sport: Historia startów Giro d'Italia poza...

Gaviria jeszcze poprzedniego dnia, na 5. etapie wyścigu, wściekał się po porażce na finiszu z Arnaudem Demarem (Groupama-FDJ). Wówczas etapowy triumf uciekł mu głównie przez problemy techniczne z rowerem. Kolumbijski kolarz pedałował znacznie szybciej od rywali, ale okazało się, że miał kłopoty z przerzutką i wysiłek poszedł na marne. Za metą wyładował złość, uderzając dłonią w kierownicę i siodełko. Gaviria wściekły na mecie. "Nie mogę tego skomentować w telewizji" Kolumbijczyk... czytaj dalej »

Frustracja wzięła górę

Na 6. odcinku włoskiego touru kolarz UAE Team Emirates znów miał problemy, ale zupełnie innego rodzaju. Tym razem w końcówce nie był w stanie przedrzeć się do przodu.

Był wyraźnie sfrustrowany takim scenariuszem, co przełożyło się na niesportowe zachowanie. Najpierw lekko odepchnął łokciem mijającego go Caleba Ewana z Lotto Soudal, po chwili zahaczył barkiem Simone Consonniego z Cofidisu. O ile to można było jeszcze uznać za element walki w tłoku, to na tym się nie skończyło.

Gaviria w poszukiwaniu luki, której nie było, zjechał wyraźnie w prawą stronę, wpadając w zawodników DSM-u Alberto Dainese i Ceesa Bola. Na szczęście udało się uniknąć kraksy, ale cała trójka w efekcie straciła szansę walki o wygraną.

- Dyskwalifikacja nawet dla niego. Walił tu w lewo, w prawo i w końcu sam się zapętlił między kolarzy DSM - komentował na antenie Eurosportu Dariusz Baranowski.

- To prawda, to powinna być dyskwalifikacja - wtórował mu Adam Probosz.

Dziwne zachowanie Kolumbijczyka nie umknęło uwadze sędziów. Kolarz UAE Team Emirates za to zdarzenie w klasyfikacji etapu został przesunięty na ostatnie miejsce w głównej grupie.

Gaviria ma pięć etapowych zwycięstw na Giro d'Italia w swojej karierze. Na kolejne czeka od 2019 roku. W tej edycji wyścigu dwukrotnie stawał już na podium, zajmując trzecie i drugie miejsce.