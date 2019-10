Mamma mia! Peter Sagan zadebiutuje w Giro d'Italia

- Wydaje mi się, że nie ma kolarza, który nie marzyłby o występie w Corsa Rosa (różowej pętli), jednym z najpiękniejszych, a zarazem najbardziej wymagających wyścigów na świecie - podkreślił Sagan na czwartkowej prezentacji trasy w Mediolanie.

Przez lata Słowak wyrósł na czołowego kolarza w peletonie. Ma na koncie trzy tytuły mistrza świata, zwycięstwo w Tour de Pologne w 2011 roku, 12 wygranych etapów na Tour de France i kolejne 4 na Vuelta a Espana i mnóstwo pomniejszych sukcesów. 29-latkowi nigdy nie było jednak po drodze z Wyścigiem Dookoła Włoch. To ostatni z wielkich tourów, w którym do tej pory nie wziął udziału.

Majka najlepszy z Polaków, a i tak daleko. Roglić liderem na zakończenie roku Rafał Majka jest... czytaj dalej » - Zawsze mówiłem, że kalendarz startów Petera kiedyś się zmieni. W przyszłym roku w Giro będzie celował w zwycięstwo w klasyfikacji punktowej - zapowiedział w czwartek dyrektor zespołu Bora-Hansgrohe Ralph Denk. Zbieranie punktów to konik Sagana. Na Tour de France wygrywał klasyfikację punktową w latach 2012-2016 i 2018-2019.

Szczególne miejsce w sercu

- Włochy zajmują szczególne miejsce w moim sercu. To kraj, w którym w 2008 roku po raz pierwszy wywalczyłem mistrzostwo świata i gdzie jeżdżąc dla włoskiego zespołu, spędziłem lata, które ukształtowały mnie jako kolarza. W ostatnich 10 latach miałem możliwość i przywilej wielokrotnie startować w wielu prestiżowych wyścigach we Włoszech, ale zawsze czułem, że czegoś mi brakuje: Giro d'Italia. Z przyjemnością ogłaszam, że 9 maja stanę na starcie w Budapeszcie, po raz pierwszy w karierze gotowy do walki w tym wielkim tourze. Z pewnością nie będzie to łatwy wyścig, ale nie mogę się już go doczekać - podkreślił kolarz grupy Bora-Hansgrohe.

Według dyrektora grupy Sagan po prostu nie miał wyjścia. - Taki mistrz jak Peter powinien pojechać Giro przynajmniej raz w karierze. To wyraz szacunku dla Giro, tradycyjnej imprezy w kolarskim kalendarzu. Nie sprawdzałem jeszcze szczegółowo przyszłorocznej trasy, ale zwykle Giro ma kilka etapów, które odpowiadają Peterowi - przypomniał Denk.

Co nie było bez znaczenia, trzy pierwsze etapy przyszłorocznego Giro odbędą się na Węgrzech, dokąd słowaccy kibice będą mieli rzut beretem. A Sagan wielokrotnie mówił, że jeździ właśnie dla kibiców. Nie ma drugiego tak lubianego kolarza w peletonie.

Giro d'Italia 2020 odbędzie się w dniach 9-31 maja. I nie będzie to jedyny wielki tour, w którym Słowak wystartuje w przyszłym sezonie.- Równocześnie kibice we Francji mogą spać spokojnie. Peter także pojedzie w lipcu w Tour de France - zapewnił dyrektor zespołu Sagana.

