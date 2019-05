Giro wjeżdża w góry. Będzie tylko trudniej

O to trofeum powalczą kolarze w Giro d'Italia

Już 11 maja rozpocznie się 102. edycja Giro d'Italia. 21 etapów, ponad 3,5 tysiąca kilometrów do pokonania i jedna różowa koszulka do zdobycia. Jak poradzą sobie Rafał Majka oraz kolarze CCC Team? Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Główni faworyci do triumfu w Giro d'Italia

W pierwszym odcinku cyklu "Kochany pamiętniczku" Adam Probosz zapowiedział 102. edycję Giro d'Italia. - Całe Włochy żyją tym wyścigiem, bo to symbol tego kraju. Tysiące historii stoi za Giro i miejmy nadzieję, że teraz powstaną kolejne - powiedział komentator Eurosportu.

- Czuję się dobrze, choć czasówka tego nie pokazała. Dzisiaj noga podawała i miałem taki plan na odjazd. Starałem się dojechać do mety, potem peleton mnie doszedł i nie chciałem ryzykować - podsumował dwieście kilometrów ucieczki na 2. etapie Giro d'Italia Łukasz Owsian.

W poniedziałek kolarzy czeka 219 kilometrów z Vinci do Orbetello. Oto mapa 3. etapu Giro d'Italia.

Kolarze na 4. etapie GIro d'Italia z Orbetello do Frascati pokonają 228 kilometrów. Oto mapka i profil wtorkowego etapu.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 3. etapu Giro d'Italia, który zakończył się kontrowersyjnym sprintem i dyskwalifikacją Elii Vivianiego. Ostatecznie etap wygrał Fernando Gaviria.

Wszystko, co musisz wiedzieć o rowerze szosowym

15.05 | Ekwadorczyk Richard Carapaz (Movistar) wygrał w miejscowości Frascati czwarty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Na prowadzeniu umocnił się Słoweniec Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) dojechał do mety w drugiej grupie.

Tom Dumoulin, który był uznawany za jednego z głównych faworytów do wygrania Giro d'Italia, już nie jedzie w wyścigu. Holender wycofał się na 5. etapie. Dzień wcześniej kolarz Sunwebu mocno uszkodził kolano podczas kraksy.

Zobacz, co powiedział Rafał Majka przed rozpoczęciem 5. etapu Giro d'Italia.

Na peleton 6. dnia rywalizacji w Giro czeka tym razem trzygwiazdkowy etap. 236 km z Cassino do San Giovani Rotondo.

Deszczowa pogoda we Włoszech sprawiła, że na trasie 5. etapu Giro d'Italia pojawił się niepspotykany gość. Kaczka paradowała ostatnią prostą w Terracinie.

- Wszystko było dobrze do momentu, gdy stanąłem na pedały. Postanowiłem spróbować, ale nie byłem w stanie jechać w wyścigu. Nie wiem, jak poważna jest moja kontuzja. Wykonaliśmy dodatkowe badania i wszystko się okaże - mówił po wycofaniu się z Giro d'Italia jeden z faworytów, Tom Dumoulin.

Na 35. kilometrze rywalizacji na 6. etapie Giro d'Italia doszło do kraksy, w której ucierpiał m.in. lider wyścigu, Primoż Roglić. Słoweniec został opatrzony przez medyków. Problemy miał też Rafał Majka, ale obaj kolarze kontynuują jazdę.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na 19,8 km przed końcem 6. etapu Giro d'Italia. Na drogę wbiegł pies. W ostatniej chwili uciekinierzy Valerio Conti oraz Fausto Masnada zdołali wyminąć zagubionego zwierzaka.

Zobacz, co powiedział triumfator 6. etapu Giro d'Italia Fausto Masnada (Androni Giocattoli - Sidermec).

Zobacz, co wydarzyło się podczas 6. etapu Giro d'Italia, który zakończył się triumfem Fausto Masnady oraz zmianą lidera w klasyfikacji generalnej.

- Etap przebiegł w sposób, jaki można było się spodziewać. Ucieczka dojechała do mety, dzięki m.in. rozprężeniu w peletonie, które nastąpiło po kraksie. Nowym liderem został Valerio Conti. Włosi czekali na moment, kiedy ich rok założy różową koszulkę - powiedział Adam Probosz po 6. etapie Giro d'Italia.

Zobacz, co kolarzy czeka na 7. etapie Giro d'Italia.

Pello Bilbao triumfował na 7. etapie Giro d'Italia. Hiszpan z zespołu Astana na ostatnim kilometrze przechytrzył kolegów z ucieczki i samotnie pomknął do linii mety. Na podium znaleźli się również drugi Tony Gallopin (AG2R) oraz trzeci Davide Formolo (BORA-hansgrohe).

Zobacz, co powiedział Pello Bilbao (Astana) po wygraniu 7. etapu Giro d'Italia.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 7. etapu Giro d'Italia, który zakończył się wygraną Pello Bilbao (Astana).

- Atak Davide Formolo na 7. etapie może trochę skomplikować sytuację w BORA-hansgrohe. Teraz to Włoch jest wyżej w klasyfikacji generalnej. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać w wysokich górach. Na razie czekamy na mocny atak Rafała Majki - powiedział Adam Probosz po 7. etapie Giro d'Italia.

Zobacz, co czeka kolarzy na 8. etapie Giro d'Italia.

Zobacz, co powiedział kolarz CCC Team Łukasz Owsian po 7. etapie Giro d'Italia.

- Determinacja i wielkie wsparcie drużyny, to czynniki, które sprawiły, że udało mi się wygrać 8. etap Giro d'Italia - powiedział po zwycięstwie na najdłuższym etapie tegorocznego wyścigu Caleb Ewan (Lotto-Soudal).

Zobacz, co wydarzyło się podczas 8. etapu Giro d'Italia, który zakończył się wygraną Caleba Ewana (Lotto-Soudal).

Wszystko, co musisz wiedzieć o rowerze czasowym

- Pierwsza część trasy czasówki jest bardzo techniczna. Później są trudne podjazdy. To będzie szybka i ciężka czasówka. Pojedziemy na całego. Oby tylko szczęście dopisywało - powiedział Rafał Majka przed 9. etapem Giro d'Italia.

- Rafał Majka trafił na najgorsze warunki. Wszyscy stawiali na Primoża Roglicia i to, co on zrobił to było niesamowite. On jest bestią - ocenił 9. etap Giro d'Italia.

Pięć gwiazdek. Liczący 226 km etap z Lovere do Ponte di Legno będzie jednym z kluczowych na trasie tegorocznego Giro d'Italia.

Zobacz, co powiedział triumfator 11. etapu Giro d'Italia Caleb Ewan (Lotto Soudal).

Zobacz, co wydarzyło się podczas 11. etapu Giro d'Italia, który zakończył się wygraną Caleba Ewana (Lotto Soudal).

Zobacz, co czeka kolarzy na 12. etapie Giro d'Italia.

Zobacz, co powiedział Łukasz Owsian po 11. etapie Giro d'Italia.

Adam Probosz po 11. etapie Giro d'Italia. "To był absolutny...

Cesare Benedetti (BORA-hansgrohe) wygrał 12. etap Giro d'Italia z Cuneo do Pinerolo. Włoch zapewnił sobie triumf na ostatnich metrach.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 12. etapu Giro d'Italia, który zakończył się wygraną Cesare Benedetti (BORA-hansgrohe).

Zobacz, co czeka kolarzy na 13. etapie Giro d'Italia.

Wielki skok Majki w Giro. Życiowy sukces jego kolegi 12. etap Giro... czytaj dalej » Na trasie piątkowego etapu rozgrywanego w Piemoncie wytyczono trzy górskie premie. 50 km po starcie kolarze wjadą na Colle del Lys (1. kategoria; 1294 m n.p.m.), po 133 km pojawi się szczyt Pian del Lupo (2. kategoria; 1408 m n.p.m.), a metę zlokalizowano na Ceresole Reale-Lago Serru (1. kategoria; 2245 m n.p.m.).

W klasyfikacji generalnej znów dojdzie do wielkich zmian.

Będzie tylko trudniej

- To będzie kolejny trudny etap. Zresztą nam pozostały już same trudne. Zapewne znów pojawi się ucieczka, a ja po raz kolejny spróbuję się w niej znaleźć – powiedział serwisowi Eurosport.pl w piątkowe przedpołudnie zwycięzca czwartkowego etapu Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe).

- My już na tym Giro zrealizowaliśmy nasz cel. Chcieliśmy wygrać trzy etapy i to się nam udało. Wszystko, czego dokonamy teraz będzie nadprogramowe. Rafał Majka pokazał wczoraj, w jak dobrej znajduje się formie i zrobię wszystko, by służyć mu pomocą. Jesteśmy gotowi na trudne warunki na szczytach przełęczy. Najgorszy może okazać się wiatr na zjazdach – zapowiedział Benedetti.

Oglądaj Wideo: Eurosport Cesare Benedetti przed 13. etapem Giro d'Italia

Trasa bez zmian

Pogoda powinna najbardziej dać się kolarzom we znaki na finałowym podjeździe do Lago Serru. Na szczęście nie będzie padał śnieg, co oznacza, że organizatorzy nie zdecydują się na zmianę trasy w końcówce. Temperatura około godziny 17.00 wynieść ma 7 stopni Celsjusza, a prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu 25 proc.

Warunki na mecie nie są jednak komfortowe. Dlatego cała obsługa wyścigu, sędziowie, członkowie ekip, media, a także kibice dowiezieni zostali na szczyt specjalnymi busami. Każdy kierowca zmuszony został do opuszczenia i pozostawienia pojazdu 15 km przed końcową linią.

Źródło: Eurosport Giro d'Italia 2019 - profil 13. etapu

Ceresole Reale jest najmniejszą miejscowością, w której kolarze zakończą rywalizację podczas tegorocznego Giro. Mieszkają tu na stałe ledwie 164 osoby. Stolica regionu – Turyn – oddalona jest o 50 km. Tuż obok znajduje się utworzony w 1922 roku Park Narodowy Gran Paradiso. Zajmuje 70 tys. hektarów w regionach Piemont i Dolina Aosty.

Zrezygnowało trzech

Na piątkowym etapie peleton będzie liczył 156 kolarzy. Po czwartku wycofało się trzech - James Knox (Deceuninck - Quick-Step), Roger Kluge (Lotto Soudal) i Giacomo Nizzolo (Team Dimension Data).

Oglądaj Wideo: Eurosport Adam Probosz podsumowuje 12. etap Giro

Relacje na żywo z Giro d'Italia codziennie w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player.

Wyniki 12. etapu (Cuneo - Pinerolo, 158 km):

1. Cesare Benedetti (Włochy/Bora-hansgrohe) 3:41.49

2. Damiano Caruso (Włochy/Bahrain-Merida)

3. Edward Dunbar (Irlandia/Ineos) obaj ten sam czas

4. Gianluca Brambilla (Włochy/Trek-Segafredo) strata 2 s

5. Eros Capecchi (Włochy/Deceuninck-QuickStep) 6

6. Jan Polanc (Słowenia/UAE Emirates) 25

7. Matteo Montaguti (Włochy/Androni Giocattoli-Sidermec) 34

8. Thomas De Gendt (Belgia/Lotto Soudal) 2.36

9. Francesco Gavazzi (Włochy/Androni Giocattoli-Sidermec) ten sam czas

10. Manuel Senni (Włochy/Bardiani CSF) 2.38

...

23. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe) 8.03

84. Łukasz Owsian (Polska/CCC) 17.59

95. Paweł Poljański (Polska/BORA-hansgrohe) ten sam czas

148. Kamil Gradek (Polska/CCC) 21.38



klasyfikacji generalna:

1. Jan Polanc (Słowenia/UAE Emirates) 48:49.40

2. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) strata 4.07

3. Valerio Conti (Włochy/UAE Emirates) 4.51

4. Eros Capecchi (Włochy/Deceuninck-QuickStep) 5.02

5. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain-Merida) 5.51

6. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 6.02

7. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe) 7.00

8. Richard Carapaz (Ekwador/Movistar) 7.23

9. Andrey Amador (Kostaryka/Movistar) 7.30

10. Hugh Carthy (W.Brytania/EF Education First) 7.33

...

69. Łukasz Owsian (Polska/CCC) 32.16

100. Paweł Poljański (Polska/Bora-hansgrohe) 45.34

149. Kamil Gradek (Polska/CCC) 1:36.20