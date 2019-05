Giro wjeżdża w góry, sprinterzy wracają do domu. Viviani i Ewan wycofali się z wyścigu

Zobacz, co powiedział Łukasz Owsian po 11. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Myślę, że moja drużyna wykonywała świetną robotę przez cały tydzień. Byłem nieco bardziej odprężony przystępując do tego etapu, ponieważ miałem już jedno zwycięstwo na koncie. Gdy jesteś zrelaksowany, zachowujesz więcej energii i wszystko układa się łatwiej - powiedział na mecie szczęśliwy Ewan, który w tegorocznym Giro triumfował wcześniej na 8. etapie z metą w Pesaro.

Już w czwartek kolarzy czeka pierwsza wymagająca trasa górska z podjazdem na Montoso, gdzie średnie nachylenie wynosi 9,5 procent, a na najbardziej stromym odcinku sięga nawet 14 procent.

W kolejnych dniach nie będzie łatwiej. Do końca wyścigu pozostał zaledwie jeden odcinek przeznaczony dla sprinterów - na 18. etapie z metą w Santa Maria di Sala.

Decyzje Vivianiego i Ewana o wycofaniu się z dalszego udziału są więc w pełni uzasadnione. Obaj kolarze chcą zachować siły przed Tour de France, który wystartuje 6 lipca.

Rozczarowanie Włocha

O ile Ewan bez wątpienia będzie wspominać tegoroczne Giro, jako jeden ze swoich najlepszych startów w Wielkim Tourze, o tyle Viviani będzie chciał jak najszybciej o nim zapomnieć. Mistrz Włoch poważnie liczył na przynajmniej jedno zwycięstwo etapowe. Chciał również powalczyć w ojczyźnie o cyklamenową koszulkę dla najlepszego sprintera.

Przygoda Vivianiego z tegorocznym wyścigiem zaczęła się obiecująco. Na drugim etapie minimalnie przegrał finisz z Pascalem Ackermannem, lecz następnego dnia już jako pierwszy minął linię mety w Orbetello.

Jak się jednak szybko okazało, jego radość była przedwczesna. Sędziowie uznali, że manewr wykonany przez Włocha na ostatnich metrach był niebezpieczny i ukarali zawodnika grupy Deceuninck – Quick Step przesunięciem na koniec pierwszej grupy. Dodatkowo kolarz stracił 50 oczek w klasyfikacji punktowej, co w praktyce przekreśliło jego szanse na wywalczenie koszulki dla najlepszego sprintera. Viviani już po tamtych wydarzeniach sugerował, że nie ukończy wyścigu, ponieważ stracił motywację, by jechać do końca.

Rozczarowany

Nie powiódł się również jego plan walki o triumf etapowy przed własną publicznością. Na ósmym odcinku finiszował za Ewanem, na dziesiątym za Demarem, natomiast w środę przyjechał dopiero na czwartej pozycji.

- Nie jestem zły, ale rozczarowany. Gdybym zwyciężył, być może moja decyzja byłaby inna - powiedział w środę na mecie w Novi Ligure zrezygnowany Viviani.

