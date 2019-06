Upadek pokrzyżował plany Majce. "Nagle odskoczyło mi koło"

- Atak Davide Formolo na 7. etapie może trochę skomplikować sytuację w BORA-hansgrohe. Teraz to Włoch jest wyżej w klasyfikacji generalnej. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać w wysokich górach. Na razie czekamy na mocny atak Rafała Majki - powiedział Adam Probosz po 7. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Rafał Majka trafił na najgorsze warunki. Wszyscy stawiali na Primoża Roglicia i to, co on zrobił to było niesamowite. On jest bestią - ocenił 9. etap Giro d'Italia.

- Nie patrzę już na to, co będzie za tydzień. Wszystko przyjdzie dzień po dniu. To jest naprawdę ciężki wyścig, 13. etap był najtrudniejszy. Zrobiłem, co mogłem. Widać, że Roglić jedzie zachowawczo, bo wciąż ma przewagę - powiedział Rafał Majka po 13. etapie Giro d'Italia.

- 13. etap Giro d'Italia zapamiętamy na bardzo długo. Meta w Ceresole Reale zapierała dech w piersi. Trzynastka okazała się szczęśliwa dla Ilnura Zakarina. Z dobrej strony pokazał się Rafał Majka, choć on sam powiedział, że to nie był szczyt jego możliwości - stwierdził Adam Probosz po 13. etapie Giro.

- Nie zapeszajmy. Rafał Majka jest w dobrej dyspozycji, co pokazywał na ostatnich etapach. Zobaczymy, oby tak było aż do Werony - powiedział Paweł Poljański (BORA-hansgrohe) przed startem 14. etapu.

Po najtrudniejszym etapie tegorocznej edycji teraz do pokonania "zaledwie" trzygwiazdkowy odcinek z metą we włoskim Tyrolu.

Tego jeszcze nie było. Jeden z kibiców na złość porzucił popsuty rower na środku ulicy. Co gorsza, zrobił to przed nadjeżdżającymi kolarzami. Na szczęście inny z obserwatorów szybko zareagował i zabrał przeszkodę. Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Trudno powiedzieć, o co walczę. Moje nogi już nie pracują tak, jak ja chcę. To nie są te nogi, które miałem przez pierwsze dwa tygodnie. Przez ostatnie dni jest coś nie tak i sami nie wiemy, co się dzieje - powiedział Rafał Majka przed 19. etapem Giro d'Italia.

Hiszpańska bitwa dla Bilbao. Majka przybliżył się do szóstki Pello Bilbao... czytaj dalej » Majka ma czego żałować. Na piekielnie trudnym, sobotnim odcinku spisywał się bowiem znakomicie, a po kryzysie z początku tygodnia nie było już śladu. Biorąc pod uwagę to, w jakim stylu zakończył 20. etap, będąc najlepszym kolarzem z grupy pościgowej, śmiało można założyć, że Majka liczyłby się w walce o zwycięstwo.

W upadku specjalnie nie ucierpiał (może poza raną i zdartą skórą na łokciu), ale strata kilkudziesięciu sekund w kluczowym momencie rywalizacji nie była już możliwa do odrobienia.

Takie jest kolarstwo

- Z tego powodu nie był to najlepszy dzień. Niepotrzebnie zostałem z tyłu. Tym bardziej że przed zjazdem jechałem w towarzystwie Nibalego, Carapaza i Roglica – przypomniał Majka.

- Nie wiem, co się stało. Nagle odskoczyło mi koło. Mogło to być spowodowane zmęczeniem. Zazwyczaj dobrze zjeżdżam. Możliwe, że zahaczyłem pedałem, bo nawet mój but jest trochę rozwalony. Co zrobić, takie jest kolarstwo – przyznał.

- Starałem się później dojść do grupy i do końca walczyć o cenne sekundy. Dzisiaj czułem się dobrze. Gdyby nie te dwa gorsze dni, to byłoby naprawdę udane Giro. Ale i tak jestem zadowolony. Przede mną jeszcze niedzielna "czasówka". Jest trochę obtarć, ale bez nich nie byłoby to prawdziwe Giro – podkreślił Majka.

- Teraz chcę wrócić do domu, odpocząć, a kolejnym celem będzie Tour de Pologne – dodał.

Nie tylko Majka miał pecha

Lider Bora-Hansgrohe dotarł do mety na 9. miejscu, 44 sekundy za triumfatorem Pello Bilbao (Astana). W klasyfikacji generalnej co prawda wciąż jest siódmy, ale do szóstego Miguela Angela Lopeza zbliżył się na 10 sekund. Wszystko przez pech Kolumbijczyka, który na finałowym podjeździe zderzył się z lekkomyślnym kibicem i poniósł 79-sekundową stratę.

Ostatnim etapem będzie indywidualna jazda na czas w Weronie na dystansie 17 km. Na trasie zlokalizowano podjazd o długości 4,1 km i średnim nachyleniu 4,8 proc.

Wyniki 20. etapu (Feltre - Croce D'Aune-Monte Avena, 194 km):

1. Pello Bilbao (Hiszpania/Astana) 5:46.02

2. Mikel Landa (Hiszpania/Movistar) ten sam czas

3. Giulio Ciccone (Włochy/Trek-Segafredo) +2 s

4. Richard Carapaz (Ekwador/Movistar) + 4

5. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain-Merida) ten sam czas

6. Tanel Kangert (Estonia/Education First) + 15

7. Mikel Nieve (Hiszpania/Mitchelton-Scott) ten sam czas

8. Valentin Madouas (Francja/Groupama-FDJ) + 25

9. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) + 44

10. Domenico Pozzovivo (Włochy/Bahrain-Merida) ten sam czas



klasyfikacja generalna:

1. Richard Carapaz (Ekwador/Movistar) 89:38.28

2. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain-Merida) + 1.54 s

3. Mikel Landa (Hiszpania/Movistar) + 2.53

4. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) + 3.16

5. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) + 5.51

6. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) + 7.18

7. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) + 7.28

8. Simon Yates (W. Brytania/Mitchelton-Scott) + 8.01

9. Paweł Siwakow (Rosja/INEOS) + 9.11

10. Ilnur Zakarin (Rosja/Katiusza-Alpecin) + 12.50