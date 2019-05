Majka wyluzowany przed Giro. "Muszę sprawić sobie prezent"

Ośmiokilometrowa czasówka będzie pierwszym sprawdzianem formy dla tych, którzy liczą na odegranie czołowych ról w wyścigu. Trasa nie będzie płaska. Ostatnie 2,5 km upłynie pod znakiem wspinaczki na wzgórze San Luca, a maksymalne nachylenie wyniesie 12,5 proc. Akurat Majki (Bora-Hansgrohe) taki profil martwić nie powinien.

Sprinter CCC: etapowe zwycięstwo w Giro? Byłoby super Jakub Mareczko po... czytaj dalej » - Czuję się dobrze. W Tour of the Alps mogłem walczyć o podium, ale przeszkodziła mi kraksa. Na szczęście to już za mną. Miałem trochę pecha, ale udało się go przegnać. Po wysokogórskim zgrupowaniu trochę odpocząłem i potrenowałem we Włoszech. Na Giro powinno być dobrze – przyznał lider niemieckiej grupy.

"Ostatni tydzień będzie wariacki"

Na trasę Giro Majka wraca po dwuletniej przerwie, gdy koncentrował się na Tour de France. W 2013 roku kolarz z Zegartowic ukończył włoski wyścig na siódmym miejscu, w 2014 był szósty, a w 2016 roku piąty.

- W Tour de France i Vuelta a Espana mam już zwycięstwa etapowe. Fajnie byłoby mieć w kolekcji triumfy we wszystkich tourach. Przyjechałem do Włoch walczyć o "generalkę" i chcę pokazać się z jak najlepszej strony. Na razie do wszystkiego podchodzę na luzie. W tym roku mam 30. urodziny, więc muszę sobie sprawić jakiś prezent – podkreślił.

Na razie nie stawia przed sobą konkretnych celów. Ma zamiar koncentrować się na tym, by przed decydującym, trzecim tygodniem, ponieść jak najmniejsze straty.

- Podczas pierwszych dziesięciu dni będę chciał stracić jak najmniej i unikać kraks. Potem, jak już przepalę nogę, powinno być dobrze. Ostatni tydzień, jak to na wielkich tourach, będzie wariacki i ciężki – ocenił Majka.

Dwóch liderów Bory

Brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Rio na najważniejszych górskich etapach tradycyjnie już będzie mógł liczyć na pomoc kolegi z Bora-Hansgrohe Pawła Poljańskiego.

Giro d'Italia - transmisje od 11 maja na żywo tylko w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze Giro d'Italia... czytaj dalej » - Czuję się zdecydowanie lepiej niż przed rokiem. Do Giro przygotowywaliśmy się na pełnych obrotach już od stycznia. Mam nadzieję, że dobrze nam pójdzie, bo na razie wszystko wydaje się zmierzać w odpowiednim kierunku. Cieszę się, że po dwóch sezonach ze startami w Tour de France znów wracam do Włoch – zaznaczył "Poljan".

29-latek z Wejherowa pomaga Majce już od 2013 roku. Dwa lata później miał swój udział w zajęciu przez niego trzeciego miejsca we Vuelta a Espana. Powtórka tamtego wyniku byłaby wielkim sukcesem całej ekipy, choć na razie o konkretnych miejscach w Giro w zespole kierowanym przez Ralpha Denka nikt nie mówi.

- Dwóch naszych kolarzy będzie walczyło o klasyfikację generalną – Majka i Davide Formolo. Dzięki temu Rafał będzie mógł jechać ze spokojniejszą głową, a nie tak, jak w ostatnich dwóch latach we Francji, gdy był jedynym liderem. Z kolei na płaskie etapy mamy Pascala Ackermanna, który pokazywał już w tym sezonie, że może walczyć z najlepszymi sprinterami. Jesteśmy więc przygotowani na każdy profil trasy. Lepszego składu nie można było dobrać, biorąc pod uwagę, że już w lipcu czeka naszą grupę Tour de France – powiedział Poljański.

W niemieckiej ekipie znalazło się miejsce także dla Cesare Benedettiego, kolarza z Trydentu od lat związanego z Polską.



Polskie CCC

Dwóch kolejnych Polaków wystartuje w grupie CCC. Biało-Czerwonych reprezentować będą Łukasz Owsian i Kamil Gradek. O swoje pierwsze zwycięstwo etapowe w wielkim tourze walczyć będzie natomiast urodzony w Jarosławiu Jakub Mareczko, który wychował się we Włoszech i jeździ z tamtejszą licencją.

