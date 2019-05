Majka wycieńczony po piątkowej jeździe. "To jeden z najtrudniejszych etapów"

Już 11 maja rozpocznie się 102. edycja Giro d'Italia. 21 etapów, ponad 3,5 tysiąca kilometrów do pokonania i jedna różowa koszulka do zdobycia. Jak poradzą sobie Rafał Majka oraz kolarze CCC Team? Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Atak Davide Formolo na 7. etapie może trochę skomplikować sytuację w BORA-hansgrohe. Teraz to Włoch jest wyżej w klasyfikacji generalnej. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać w wysokich górach. Na razie czekamy na mocny atak Rafała Majki - powiedział Adam Probosz po 7. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Rafał Majka trafił na najgorsze warunki. Wszyscy stawiali na Primoża Roglicia i to, co on zrobił to było niesamowite. On jest bestią - ocenił 9. etap Giro d’Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Nie patrzę już na to, co będzie za tydzień. Wszystko przyjdzie dzień po dniu. To jest naprawdę ciężki wyścig, 13. etap był najtrudniejszy. Zrobiłem, co mogłem. Widać, że Roglić jedzie zachowawczo, bo wciąż ma przewagę - powiedział Rafał Majka po 13. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Na 196-kilometrowym etapie z Pinerolo do Ceresole Reale-Lago Serru najmocniejszy okazał się Rosjanin Ilnur Zakarin z Katiuszy. Za jego plecami uplasowali się Mikel Nieve (Mitchelton) i Mikel Landa (Astana). Szósty Majka stracił do zwycięzcy nieco ponad dwie minuty.

Górskie męczarnie w Giro. Majka w czołówce, zmniejszył stratę do lidera W Giro d'Italia... czytaj dalej » - To był jeden z najtrudniejszych etapów, ale myślę, że pojechałem naprawdę dobrze. Trudno było jednak odrobić straty do uciekających Mollemy czy Zakarina - mówił Eurosportowi wycieńczony Polak.



A jak to się stało, że peleton odpuścił tak groźną ucieczkę? - Tak naprawdę to jest kasowanie, żadna z drużyn nie chce ciągnąć, wziąć na siebie ciężar wyścigu. Nasza ekipa też nie jest na tyle mocna, by dyktować tempo na górskich etapach - analizował brązowy medalista igrzysk olimpijskich z 2016 roku.

Koncentracja na najbliższym etapie

Dobra piątkowa jazda nie pozwoliła Polakowi na awans w klasyfikacji generalnej (wciąż pozostaje siódmy), ale jego strata do liderującego Jana Polanca (UAE Emirates Team) zmniejszyła się z siedmiu do 4:28 minuty.

Majka odrobił też znaczną część strat do bezpośrednio wyprzedzających go Primoża Roglicia i Vincenzo Nibalego. - Tak, ale widać, że Primoż jedzie asekuracyjnie. Ma sporo przewagi, dlatego może jechać równo, nie musi szarpać. Dziś dużo rywali potraciło. To jest naprawdę trudny wyścig, dlatego nie myślę o tym, co będzie za tydzień tylko skupiam się na każdym kolejnym etapie - przyznał.

Oglądaj Wideo: Eurosport Zakarin wygrał 13. etap Giro d'Italia

Transmisje z Giro d'Italia 2019 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze. W sobotę 14. etap z Saint-Vincent do Courmayeur. Początek relacji na żywo o godz. 14.15.

Wyniki 13. etapu (Pinerolo - Ceresole Reale, 196 km):

1. Ilnur Zakarin (Rosja/Katiusza-Alpecin) 5:34.40

2. Mikel Nieve (Hiszpania/Mitchelton-Scott) strata 35 s

3. Mikel Landa (Hiszpania/Movistar) 1.20

4. Richard Carapaz (Ekwador/Movistar) 1.38

5. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo 1.45

6. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe 2.07

7. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 2.57

8. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain-Merida) ten sam czas

9. Paweł Siwakow (Rosja/INEOS) 3.34

10. Davide Formolo (Włochy/Bora-Hansgrohe) 3.50



Klasyfikacji generalna:

1. Jan Polanc (Słowenia/UAE Emirates) 54:28.59

2. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) strata 2.25

3. Ilnur Zakarin (Rosja/Katiusza-Alpecin) 2.56

4. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 3.06

5. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain-Merida) 4.09

6. Richard Carapaz (Ekwador/Movistar) 4.22

7. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 4.28

8. Mikel Landa (Hiszpania/Movistar) 5.08

9. Paweł Siwakow (Rosja/INEOS) 7.13

10. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 7.48