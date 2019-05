Paweł Poljański: prawdziwe Giro zaczyna się w czwartek

Zobacz, co powiedział triumfator 11. etapu Giro d'Italia Caleb Ewan (Lotto Soudal). Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zacięty finisz i wielka walka sprinterów na trasie Giro Caleb Ewan (Lotto... czytaj dalej » Piotr Kaszubski: Za nami kolejny płaski etap. Jakie miał pan w środę zadania, pomagać kolegom z drużyny czy skupić się na odpoczynku przed górami?

Paweł Poljański: We wtorek mieliśmy bardzo spokojny dzień. Tak naprawdę na tym etapie odpoczywałem. W środę staraliśmy się być z przodu, aby wyprowadzić na dobrą pozycję naszego sprintera Pascala Ackermanna. Rafał Majka też trzymał się z nami cały czas. Ostatnie dwa kilometry jechałem już swoim tempem. Musiałem oszczędzać nogi przed górami. Od czwartku zaczyna się bowiem prawdziwe Giro.

Ackermann upadł we wtorek tuż przed metą. W środę do końca walczył o wygraną, by ostatecznie być trzeci. Odczuwał trudy kraksy z poprzedniego dnia?

Na pewno to odczuł. Wywrócił się, pędząc 60 km/h. Upadek przy takiej prędkości musi boleć. W środę był trzeci. Pokazał, że potrafi walczyć mimo obtarć.

O łagodnych etapach możecie na razie zapomnieć. W czwartek, tak jak pan powiedział, zaczyna się poważne ściganie...

Zaczyna się też walka o klasyfikację generalną. Nie mogę jednak powiedzieć, że do tej pory było łatwo. Cały czas musieliśmy przecież pomagać naszemu sprinterowi. Zapas sił jednak jest. Teraz trzeba pracować na naszych liderów, aby zajęli jak najlepsze lokaty na koniec wyścigu.

Majka uniknął kraksy. "Miałem na siebie uważać" Najlepszy Polak... czytaj dalej » W pierwszym tygodniu pogoda nie rozpieszczała kolarzy. W ostatnich dwóch dniach w końcu wyszło słońce. Czy panu pasuje ściganie się w takich warunkach?

Lubię jak jest ciepło, ale musimy być przystosowani do każdych warunków. Obojętnie czy świeci słońce czy pada deszcz, trzeba być zawsze gotowym.

W piątek czekają na was bardzo trudne warunki na etapie. W końcówce ostatniego podjazdu ma padać śnieg. Organizatorzy myślą nawet o zmianie trasy...

Słyszeliśmy, że ma się zmienić trasa. My jednak nie mamy na to wpływu. Po prostu musimy pokazać się z jak najlepszej strony.

