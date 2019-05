Organizatorzy Giro uniemożliwili grupie Majki wygranie etapu? "Takich błędów nie wolno popełniać"

Wspaniała walka na 18. etapie Giro d'Italia. Uciekinierzy musieli do samego końca bronić się przed pędzącym peletonem. Ostatecznie tylko Damiano Cima (Nippo Vini Fantini Faizanè) wyprzedził sprinterów z dużej grupy i mógł unieść ręce w geście triumfu. Drugie miejsce zajął Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), a trzecie Simone Consonni (UAE-Team Emirates). Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Tego jeszcze nie było. Jeden z kibiców na złość porzucił popsuty rower na środku ulicy. Co gorsza, zrobił to przed nadjeżdżającymi kolarzami. Na szczęście inny z obserwatorów szybko zareagował i zabrał przeszkodę. Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- To są piękne historie. Damiano Cima zdołał oszukać cały peleton i zdołał wygrać 18. etap. Najmocniejsi kolarze dzisiaj odpoczywali, ale od piątku znów będą walczyć o końcowe zwycięstwo - powiedział Adam Probosz po 18. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Trudno powiedzieć, o co walczę. Moje nogi już nie pracują tak, jak ja chcę. To nie są te nogi, które miałem przez pierwsze dwa tygodnie. Przez ostatnie dni jest coś nie tak i sami nie wiemy, co się dzieje - powiedział Rafał Majka przed 19. etapem Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Wtargnął na trasę i rzucił rower przed pędzących kolarzy. Chuligański wybryk na Giro Skandaliczne... czytaj dalej » Na początku 222-km odcinka z Valdaory do Santa Maria di Sala na atak zdecydowało się trzech kolarzy - Damiano Cima (Nippo Vini Fantini Faizane), Mirco Maestri (Bardiani-CSF) oraz Nico Denz (AG2R La Mondiale). Ich współpraca układała się dobrze i jeszcze 40 km przed metą mieli 4,5 minuty przewagi nad peletonem.

Tego dnia Ackermann chciał odrobić stratę 13 punktów do Arnauda Demare'a (Groupama-FDJ) w klasyfikacji punktowej, więc jego koledzy z Bora-Hansgrohe, w tym Paweł Poljański i Cesare Benedetti, zabrali się do likwidowania odjazdu. Maestriego i Denza udało się doścignąć na ostatniej prostej, ale do wyprzedzenia Cimy zabrakło Niemcowi kilkudziesięciu metrów.

Zaniżono stratę do ucieczki

Wszyscy kolarze niemieckiej ekipy mieli na mecie żal. Nie tyle do siebie, co do organizatorów. Okazuje się bowiem, że w trakcie rywalizacji radio wyścigu mocno zaniżało stratę peletonu do trójki uciekających Włochów.

- Różnice się nie zgadzały. Gdy później zmierzyliśmy rzeczywistą stratę do ucieczki, okazało się, że organizatorzy zaniżali ją o 1:30. Nie wiem, co się stało, ale to miało duży wpływ na losy rywalizacji i kosztowało nas brak etapowego zwycięstwa – powiedział dyrektor Bora-Hansgrohe, Christian Poemer.

Zabrakło dwóch metrów

- Cały dzień jechaliśmy z przodu. Poljan pracował dziś jak maszyna. Niestety, gdy radio wyścigu podawało, że strata do ucieczki wynosi trzy minuty, w rzeczywistości było to 4:20. Prawdziwe komunikaty pojawiły się trochę za późno. Po przejechaniu 222 km zabrakło nam do zwycięstwa dwóch metrów. Wiadomo, z przodu jechali kolarze włoskich drużyn, ale takich błędów nie można popełniać na tak dużych wyścigach – denerwował się z kolei Benedetti.

Na osłodę pozostała Ackermannowi cyklamenowa koszulka. Jego przewaga w klasyfikacji punktowej nad drugim Demare'm wynosi obecnie 13 punktów.

- Gdy minąłem linię mety na drugim miejscu, byłem zawiedziony, bo koledzy wykonali dziś dla mnie kapitalną pracę. Potem jednak zorientowałem się, że odzyskałem koszulkę i poczułem się absolutnie wyjątkowo. Przede mną wciąż dwa trudne górskie etapy i muszę zrobić wszystko, by je przetrwać – podkreślił Ackermann.

Góry na horyzoncie

W piątek i sobotę kolarze rywalizować będą na górskich etapach: najpierw pokonają 151 km z Treviso do San Martino di Castrozza, gdzie na trudnym podjeździe 2. kategorii wytyczono metę, a następnie przejadą 194 km z Feltre do Croce D’Aune-Monte Avena. Impreza zakończy się w niedzielę indywidualną jazdą na czas na 17-kilometrowym odcinku wokół Werony.

Wyniki 18. etapu:



1. Damiano Cima (Włochy/Nippo Vini Fantini Faizane) 4:56.05

2. Pascal Ackermann (Niemcy/Bora-Hansgrohe)

3. Simone Consonni (Włochy/UAE Team Emirates)

4. Florian Senechal (Francja/Deceuninck-Quick-Step)

5. Ryan Gibbons (RPA/Dimension Data)

6. Manuel Belletti (Włochy/Androni Giocattoli-Sidermec)

7. Davide Cimolai (Włochy/Israel Cycling Academy)

8. Arnaud Demare (Francja/Groupama-FDJ)

9. Sean Bennett (USA/EF Education First)

10. Mirco Maestri (Włochy/Bardiani-CSF)

...

52. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) wszyscy ten sam czas

94. Łukasz Owsian (Polska/CCC) strata 48 s

113. Kamil Gradek (Polska/CCC) 1.00

142. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 8.20



klasyfikacja generalna:



1. Richard Carapaz (Ekwador/Movistar) 79:44.22

2. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain-Merida) strata 1.54 s

3. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 2.16

4. Mikel Landa (Hiszpania/Movistar) 3.03

5. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 5.07

6. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 6.17

7. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 6.48

8. Simon Yates (W. Brytania/Mitchelton-Scott) 7.13

9. Paweł Siwakow (Rosja/INEOS) 8.21

10. Davide Formolo (Włochy/Bora-Hansgrohe) 8.59

...

67. Łukasz Owsian (Polska/CCC Team) 2:09.20

88. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 2:43.34

132. Kamil Gradek (Polska/CCC Team) 4:21.36