Alejandro Valverde nie pojedzie we Włoszech

- Czuję się wspaniale, to mój pierwszy triumf w koszulce mistrza świata. Bardzo mi się tutaj podoba i mam nadzieję, że częściej będę tu przyjeżdżał. Będę miał piękne wspomnienia z Japonii - powiedział Alejandro Valverde. Kolarz Movistaru wygrał wyścig Saitama Criterium.

Miał taką przewagę, że zaczął się opalać tuż przed metą. Brak szacunku czy dobry żart? Finiszował... czytaj dalej » Mistrz świata z Innsbrucku przewrócił się w miniony czwartek podczas treningu przed klasykiem Liege-Bastogne-Liege.

Mimo to w niedzielę stanął do rywalizacji, ale do mety nie dojechał.

Tylko jeden start

Dzień później przeszedł szczegółowe badania, które wykazały obrzęk kości krzyżowej.

39-letni Valverde tylko raz startował w Giro - w 2016 roku zajął w klasyfikacji generalnej trzecie miejsce.

W tegorocznej edycji miał pomagać liderowi drużyny Movistar, swojemu rodakowi Mikelowi Landzie.



W Giro d'Italia wystartuje m.in. Rafał Majka (Bora-Hansgrohe).

Cały wyścig będzie można zobaczyć w Eurosporcie oraz usłudze Eurosport Player.