Wielka ucieczka włoskiego duetu. Lider Giro pokazał moc

- Atak Davide Formolo na 7. etapie może trochę skomplikować sytuację w BORA-hansgrohe. Teraz to Włoch jest wyżej w klasyfikacji generalnej. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać w wysokich górach. Na razie czekamy na mocny atak Rafała Majki - powiedział Adam Probosz po 7. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Rafał Majka trafił na najgorsze warunki. Wszyscy stawiali na Primoża Roglicia i to, co on zrobił to było niesamowite. On jest bestią - ocenił 9. etap Giro d’Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Nie patrzę już na to, co będzie za tydzień. Wszystko przyjdzie dzień po dniu. To jest naprawdę ciężki wyścig, 13. etap był najtrudniejszy. Zrobiłem, co mogłem. Widać, że Roglić jedzie zachowawczo, bo wciąż ma przewagę - powiedział Rafał Majka po 13. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- 13. etap Giro d'Italia zapamiętamy na bardzo długo. Meta w Ceresole Reale zapierała dech w piersi. Trzynastka okazała się szczęśliwa dla Ilnura Zakarina. Z dobrej strony pokazał się Rafał Majka, choć on sam powiedział, że to nie był szczyt jego możliwości - stwierdził Adam Probosz po 13. etapie Giro. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Nie zapeszajmy. Rafał Majka jest w dobrej dyspozycji, co pokazywał na ostatnich etapach. Zobaczymy, oby tak było aż do Werony - powiedział Paweł Poljański (BORA-hansgrohe) przed startem 14. etapu.

Śnieg namieszał w Giro. Kolarze nie wjadą na przełęcz Gavia Takiej decyzji... czytaj dalej » Na niedzielnym etapie kolarze mieli do pokonania 232 km z Ivrei do Como. Druga część trasy pokrywała się z odcinkami znanymi ze słynnego klasyku Il Lombardia. To właśnie tam zlokalizowano wszystkie trudności – dwie premie drugiej (Madonna del Ghisallo, Colma di Sormano) i jedną trzeciej kategorii (Civiglio). Ze szczytu tej ostatniej do mety pozostawało 9 km.

Włoska ucieczka

Początek rywalizacji był niezwykle interesujący, bo bardzo wielu zawodników chciało znaleźć się w ucieczce. Ostatecznie sztuka ta udała się dwóm Włochom – Dario Cataldo (Astana) i Mattii Cattaneo (Androni Giocattoli-Sidermec). Na 128. km ich przewaga nad grupą zasadniczą wynosiła niemal 16 minut, ale w drugiej połowie etapu zaczęła maleć.

Wszystko przez aktywną jazdę w grupie zasadniczej kolarzy Mitchelton-Scott. Mocne tempo było przygotowaniem ataku Simona Yatesa, do czego ostatecznie doszło na drugim podjeździe dnia (Colma di Sormano). Zajmujący dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej, Brytyjczyk ruszył do przodu 45 km przed metą, ale trzy kilometry dalej został doścignięty.

Źródło: Getty Images Dario Cataldo i Mattia Cattaneo na 15. etapie Giro d'Italia 2019

Pechowy Roglic

20 km przed metą, na wypłaszczeniu między drugim a trzecim podjazdem, rower musiał zmienić drugi w "generalce" Primoz Roglic (Jumbo-Visma), ale szybko zdołał dogonić grupę liderów.

Cataldo i Cattaneo zdołali utrzymać równe tempo i ostatni podjazd rozpoczęli z przewagą czterech minut nad peletonem. W tamtym momencie do mety mieli 13,5 km. Po pięciu kilometrach, na szczycie Civiglio (3. kat.) wciąż jechali razem, ale ich przewaga stopniała do 1:15.

Wiele działo się za ich plecami. Na początku podjazdu z grupy liderów atakowali Hugh John Carthy (EF Education First) i Simon Yates, a potem porozrywał całość dynamicznymi skokami Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida).

Problemy Majki

Ze zmiennym i szarpanym tempem nie poradził sobie Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), który 1,5 km przed metą stracił kontakt z rywalami w klasyfikacji generalnej. Za Nibalim zdołał utrzymać się piekielne mocny lider Richard Carapaz (Movistar) i doścignięty przez nich Carthy.

Na zjeździe w barierkę uderzył Roglic, ale szybko się pozbierał i mógł kontynuować jazdę. W międzyczasie minął go Majka, który na zjeździe spisał się doskonale i do mety dojechał w towarzystwie Miguela Angela Lopeza (Astana), Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), Mikela Landy (Movistar) i Davide Formolo (Boha-Hansgrohe).

25 sekund przed nimi finiszowała grupa numer dwa, w której ukończyli etap Yates, Carthy, Carapaz i Nibali.

Oglądaj Wideo: Eurosport Roglić nie uniknął problemów na 15. etapie Giro d'Italia

Cataldo zachował więcej sił

O zwycięstwo etapowe powalczyli między sobą na finiszu Cattaneo i Cataldo, mając w nogach wspólną, niemal 230-km ucieczkę. Mocniejszy okazał się 34-letni Cataldo. Kolarz Astany ruszył do przodu jako pierwszy, a następnie zdołał odeprzeć atak młodszego o sześć lat rodaka.

Prosta recepta Majki na sukces. "Podkręciłem, dojechałem i tak trzeba było" Było cierpienie i... czytaj dalej » Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej umocnił się Carapaz. Pechowo jadący Roglic stracił w niedzielę do niego 40 sekund i jego strata w "generalce" wzrosła do 47 sekund. Trzeci Nibali traci do Ekwadorczyka 1:47.

Czwarte miejsce utrzymał Majka. Strata Polaka do Carapaza wynosi 2:35. Nad piątym Landą kolarz z Zegartowic ma z kolei 40-sekundową przewagę.

Poniedziałek jest dniem przerwy. Na wtorek zaplanowano kolejny górski etap. Usunięcie z trasy zaśnieżonej przełęczy Gavia tylko w nieznacznym stopniu ułatwi zawodnikom zadanie. Łączne przewyższenie i tak wyniesie 4800 m.

Wyniki 15. etapu:

1. Dario Cataldo (Włochy) Astana Pro Team 5:48:15

2. Mattia Cattaneo (Włochy) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:00

3. Simon Yates (Wielka Brytania) Mitchelton-Scott 0:00:11

4. Hugh John Carthy (Wielka Brytania) EF Education First 0:00:11

5. Richard Carapaz (Ekwador) Movistar Team 0:00:11

6. Vincenzo Nibali (Włochy) Bahrain-Merida 0:00:11

7. Miguel Angel Lopez (Kolumbia) Astana Pro Team 0:00:36

8. Rafal Majka (Polska) Bora-Hansgrohe 0:00:36

9. Domenico Pozzovivo (Włochy) Bahrain-Merida 0:00:36

10. Mikel Landa (Hiszpania) Movistar Team 0:00:36

Klasyfikacja generalna:

1. Richard Carapaz (Ekwador) Movistar Team 64:24:00

2. Primoz Roglic (Słowenia) Team Jumbo-Visma 0:00:47

3. Vincenzo Nibali (Włochy) Bahrain-Merida 0:01:47

4. Rafal Majka (Polska) Bora-Hansgrohe 0:02:35

5. Mikel Landa (Hiszpania) Movistar Team 0:03:15

6. Bauke Mollema (Holandia) Trek-Segafredo 0:03:38

7. Jan Polanc (Słowenia) UAE Team Emirates 0:04:12

8. Simon Yates (Wielka Bytania) Mitchelton-Scott 0:05:24

9. Paweł Siwakow (Rosja) Team Ineos 0:05:48

10. Miguel Angel Lopez (Kolumbia) Astana Pro Team 0:05:55