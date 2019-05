Wielki skok Majki w Giro. Życiowy sukces jego kolegi

Nie były to jeszcze najbrutalniejsze oblicze Giro, ale kolarze i tak musieli się sporo napracować. Na liczący 158 kilometrów trasie z Cuneo do Pinerolo znajdowała się pierwsza w tej edycji wyścigu premia górska pierwszej kategorii.

Etap rozkręcał się powoli. 47 kilometrów przed metą uciekało dwóch zawodników - George Bennett i Marco Haller. Nowozelandzko-austriacki duet miał 25 sekund przewagi nad grupą pościgową i około 13 nad peletonem. Za chwilę czekał go jednak dziewięciokilometrowy podjazd Montoso o średnim nachyleniu 9,5 proc. Tam ich plany zostały zweryfikowane.

Ośmiu w ucieczce

Grupa pościgowa wchłonęła ich niemal na samym początku. Po chwili rozbiła się ona na dwie części. W czubie mknęli Włosi - Dario Cataldo, Eros Capecchi, Gianluca Brambilla, Damiano Caruso - oraz Irlandczyk Eddie Dunbar i Słoweniec Jan Polanc.

Ich przewaga nad peletonem topniała, ale w połowie podjazdu wynosiła dziesięć minut. Na czele głównej grupy cały czas jechali polscy zawodnicy ekipy Bora-Hansgrohe - Rafał Majka i Paweł Poljański. Peleton rozruszała jednak Astana, konkretnie kolarze, którzy potracili podczas czasówek. Wyrwał Miguel Angel Lopez i Mikel Landa. W końcówce podjazdu przyspieszył Majka. Za chwilę doszło do rozbicia peletonu.

Na dwadzieścia kilometrów przed metą w czołówce było już ośmiu kolarzy, bo do szóstki dołączył między innymi Benedettii. Miała ona nieco ponad dwie minuty przewagi nad pierwszą grupą pościgową. Było więc niemal pewne, że jest w niej etapowy zwycięzca.

Męcząca wspinaczka

Dwa kilometry przed finiszem czekała na nich 500-metrowa ścianka (13 proc. średniego nachylenia). Na morderczym podjeździe najwięcej sił zachował Benedetti, który w decydującym momencie wysunął się przed resztę zawodników i wpadł na metę jako pierwszy, przed Caruso i Dunbarem.

Co ciekawe, zwycięzca czwartkowego etapu na co dzień mieszka w Gliwicach, razem z żoną, która jest Polką. To jego pierwsze etapowe zwycięstwo w karierze.

W czołówce finiszował Jan Polanc, który został nowym liderem wyścigu.=. Ze stratą ośmiu minut i trzech sekund do Benedettiego na metę dotarł Majka, który wskoczył z 18. na 7. miejsce w klasyfikacji generalnej.