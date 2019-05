Kibic Piasta, żona Polka. Życiowy sukces Włocha podczas Giro

Już 11 maja rozpocznie się 102. edycja Giro d'Italia. 21 etapów, ponad 3,5 tysiąca kilometrów do pokonania i jedna różowa koszulka do zdobycia. Jak poradzą sobie Rafał Majka oraz kolarze CCC Team? Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Atak Davide Formolo na 7. etapie może trochę skomplikować sytuację w BORA-hansgrohe. Teraz to Włoch jest wyżej w klasyfikacji generalnej. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać w wysokich górach. Na razie czekamy na mocny atak Rafała Majki - powiedział Adam Probosz po 7. etapie Giro d'Italia.

- Rafał Majka trafił na najgorsze warunki. Wszyscy stawiali na Primoża Roglicia i to, co on zrobił to było niesamowite. On jest bestią - ocenił 9. etap Giro d'Italia.

Wielki skok Majki w Giro. Życiowy sukces jego kolegi 12. etap Giro... czytaj dalej » Benedetti przyszedł na świat w Rovereto, miejscowości położonej w Trydencie, kilka kilometrów na wschód od Jeziora Garda. Kolarstwem zainteresował się, gdy miał 12 lat. Wiosną 1999 roku pojawił się na starcie jednego z etapów Giro d'Italia, w Madonna di Campiglio, i to zainspirowało go do ścigania się na rowerze.

Swój pierwszy zawodowy kontrakt podpisał w 2010 roku, po 11 latach startów w ekipach młodzieżowych i stażu w Liquigasie. Od początku związał się z grupą NetApp, na bazie której wyrosła potem worldtourowa Bora-Hansgrohe. Spotkał w niej m.in. Bartosza Huzarskiego i masażystę Jacka Walczaka, z którymi nawiązał bliski kontakt.

Pokochał Pol(s)kę

W 2013 roku Polska stała się mu jeszcze bliższa, gdyż ożenił się z mieszkanką Gliwic i zaczął spędzać na Górnym Śląsku coraz więcej czasu. Szybko opanował polski język, znakomicie odnajdując się w nowym środowisku.

Jako wielki kibic piłki nożnej zaczął też kibicować miejscowemu Piastowi. Przed rozpoczęciem tegorocznego Giro mocno żałował, że na własne oczy nie będzie mógł zobaczyć w akcji swojego klubu zmierzającego po tytuł mistrza Polski. W czwartek dał jednak gliwiczanom kolejny powód do radości.

Dołączył do Coppiego

- Nie jestem wielkim talentem, nie jestem typem zwycięzcy. Byłbym dziś zadowolony z wysokiego miejsca. Nie utrzymałem się z chłopakami na podjeździe, ale zdołałem do nich później dołączyć. Tak samo było też na finałowym wzniesieniu, tuż przed metą. Wiedziałem, że jadący z przodu będą się na siebie oglądać. Udało mi się złapać ich koło, a następnie powalczyć o zwycięstwo – powiedział szczęśliwy Benedetti na mecie w miejscowości Pinerolo.

- Zazwyczaj pracuję dla moich kolegów, a dziś miałem szansę spróbować jazdy dla siebie. Już przed etapem ustaliliśmy, że jeśli pojawi się liczna ucieczka, postaram się do niej załapać. To był dla mnie fantastyczny dzień. W ogóle ostatnie dni były świetne. Najpierw cieszyłem się z sukcesów kolegów, a teraz sam zdołałem coś ugrać – podkreślił Czarek.

Do czwartku jego największym sukcesem był triumf w klasyfikacji górskiej Tirreno-Adriatico 2016. W 2017 roku przed jeden dzień był też liderem klasyfikacji górskiej Giro d'Italia.

Wyjątkowa chwila

- Mówiłem mu, by dzisiaj nas zaskoczył i dokładnie tak zrobił. Jego wygrana dostarczyła nam ogromnych emocji. Kiedy taki kolarz jak Cesare, który zawsze pomaga innym, odnosi w końcu zwycięstwo, to jest to wyjątkowa chwila. Na porannej odprawie mówiliśmy, że dziś pomocnik będzie miał szanse na dobry wynik dla siebie i Cesare go osiągnął. Jesteśmy z niego niesamowicie dumni – przyznał dyrektor sportowy Bora-Hansgrohe Jens Zemke.

Szefowie niemieckiej grupy mają się z czego cieszyć. Jej kolarze wygrali bowiem już trzy etapy tegorocznego Giro (drugi i piąty padł łupem Pascala Ackermanna), a niemiecki sprinter przez wiele dni jechał w koszulce lidera klasyfikacji punktowej. A to z pewnością nie koniec. Od piątku zaczną się duże góry, w których do głosu może dojść Rafała Majka.

Wyniki 12. etapu (Cuneo - Pinerolo, 158 km):

1. Cesare Benedetti (Włochy/Bora-hansgrohe) 3:41.49

2. Damiano Caruso (Włochy/Bahrain-Merida)

3. Edward Dunbar (Irlandia/Ineos) obaj ten sam czas

4. Gianluca Brambilla (Włochy/Trek-Segafredo) strata 2 s

5. Eros Capecchi (Włochy/Deceuninck-QuickStep) 6

6. Jan Polanc (Słowenia/UAE Emirates) 25

7. Matteo Montaguti (Włochy/Androni Giocattoli-Sidermec) 34

8. Thomas De Gendt (Belgia/Lotto Soudal) 2.36

9. Francesco Gavazzi (Włochy/Androni Giocattoli-Sidermec) ten sam czas

10. Manuel Senni (Włochy/Bardiani CSF) 2.38

...

23. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe) 8.03

84. Łukasz Owsian (Polska/CCC) 17.59

95. Paweł Poljański (Polska/BORA-hansgrohe) ten sam czas

148. Kamil Gradek (Polska/CCC) 21.38



klasyfikacji generalna:

1. Jan Polanc (Słowenia/UAE Emirates) 48:49.40

2. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) strata 4.07

3. Valerio Conti (Włochy/UAE Emirates) 4.51

4. Eros Capecchi (Włochy/Deceuninck-QuickStep) 5.02

5. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain-Merida) 5.51

6. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 6.02

7. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe) 7.00

8. Richard Carapaz (Ekwador/Movistar) 7.23

9. Andrey Amador (Kostaryka/Movistar) 7.30

10. Hugh Carthy (W.Brytania/EF Education First) 7.33

...

69. Łukasz Owsian (Polska/CCC) 32.16

100. Paweł Poljański (Polska/Bora-hansgrohe) 45.34

149. Kamil Gradek (Polska/CCC) 1:36.20