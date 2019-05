Marzył o odpoczynku, a odniósł największy sukces w karierze. Wielki dzień Cataldo

- Atak Davide Formolo na 7. etapie może trochę skomplikować sytuację w BORA-hansgrohe. Teraz to Włoch jest wyżej w klasyfikacji generalnej. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać w wysokich górach. Na razie czekamy na mocny atak Rafała Majki - powiedział Adam Probosz po 7. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Rafał Majka trafił na najgorsze warunki. Wszyscy stawiali na Primoża Roglicia i to, co on zrobił to było niesamowite. On jest bestią - ocenił 9. etap Giro d’Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Nie patrzę już na to, co będzie za tydzień. Wszystko przyjdzie dzień po dniu. To jest naprawdę ciężki wyścig, 13. etap był najtrudniejszy. Zrobiłem, co mogłem. Widać, że Roglić jedzie zachowawczo, bo wciąż ma przewagę - powiedział Rafał Majka po 13. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- 13. etap Giro d'Italia zapamiętamy na bardzo długo. Meta w Ceresole Reale zapierała dech w piersi. Trzynastka okazała się szczęśliwa dla Ilnura Zakarina. Z dobrej strony pokazał się Rafał Majka, choć on sam powiedział, że to nie był szczyt jego możliwości - stwierdził Adam Probosz po 13. etapie Giro. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Nie zapeszajmy. Rafał Majka jest w dobrej dyspozycji, co pokazywał na ostatnich etapach. Zobaczymy, oby tak było aż do Werony - powiedział Paweł Poljański (BORA-hansgrohe) przed startem 14. etapu.

Wielka ucieczka włoskiego duetu. Lider Giro pokazał moc Dario Cataldo... czytaj dalej » Po dwóch niezwykle trudnych dniach w górach i pracy na rzecz lidera Astany Miguela Angela Lopeza w niedzielny poranek Cataldo myślami był już przy poniedziałku i drugim wolnym dniu w tegorocznym wyścigu. Swoją aktywność na 15. etapie praktycznie wykluczał, a tymczasem przejechał w ucieczce 218 km, by ostatecznie po sprinterskiej końcówce wyprzedzić młodszego o sześć lat Cattaneo.

Zaskoczył sam siebie

- Nawet nie myślałem o tym, by znaleźć się w ucieczce. Chciałem koncentrować się na osiągnięciu linii mety. W ostatnich dniach byłem chory, a mimo to starałem się jak najbardziej pomagać kolegom i liderowi – powiedział Cataldo.

– Gdy jednak zacząłem już jechać na rowerze, zorientowałem się, że z nogami jest w porządku. Nie myślałem o wielkich celach. Skupiałem się na każdym kolejnym kilometrze. Odpowiednio się odżywiałem, piłem i z czasem nabrałem pewności siebie – dodał świetnie władający pędzlem kolarz.



Do trzech razy sztuka

Na ten sukces Cataldo czekał długo. Wcześniej dwukrotnie kończył etapy Giro d’Italia na drugim miejscu – w 2010 roku w L’Aquili i w 2014 roku w Oropie. Tylko Alejandro Valverde był od niego starszy, gdy wygrywał swój pierwszy etap włoskiego touru (36 lat).

- Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Na ostatnim podjeździe – Civiglio – Cattaneo robił wszystko, by mnie zgubić. Za każdy razem miałem jednak nogi, by odpowiedzieć. Wiedziałem, że będę miał większe szanse na finiszu, więc na ostatnich dwóch kilometrach nie bałem się jechać na pierwszym miejscu. Wolałem nie ryzykować, bo pogoń była tuż za nami. Chciałem rozpocząć sprint z pierwszej pozycji i wszystko wyszło mi idealnie – podsumował.

Do tej pory największym osiągnięciem Włocha był wygrany odcinek Vuelta a Espana w 2012 roku.

Trudny wtorek

Poniedziałek jest dniem przerwy. Na wtorek zaplanowano kolejny górski etap. Usunięcie z trasy zaśnieżonej przełęczy Gavia tylko w nieznacznym stopniu ułatwi zawodnikom zadanie. Łącznie przewyższenie i tak wyniesie 4800 m.

Wyniki 15. etapu:

1. Dario Cataldo (Włochy) Astana Pro Team 5:48:15

2. Mattia Cattaneo (Włochy) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:00

3. Simon Yates (Wielka Brytania) Mitchelton-Scott 0:00:11

4. Hugh John Carthy (Wielka Brytania) EF Education First 0:00:11

5. Richard Carapaz (Ekwador) Movistar Team 0:00:11

6. Vincenzo Nibali (Włochy) Bahrain-Merida 0:00:11

7. Miguel Angel Lopez (Kolumbia) Astana Pro Team 0:00:36

8. Rafal Majka (Polska) Bora-Hansgrohe 0:00:36

9. Domenico Pozzovivo (Włochy) Bahrain-Merida 0:00:36

10. Mikel Landa (Hiszpania) Movistar Team 0:00:36

Klasyfikacja generalna:

1. Richard Carapaz (Ekwador) Movistar Team 64:24:00

2. Primoz Roglic (Słowenia) Team Jumbo-Visma 0:00:47

3. Vincenzo Nibali (Włochy) Bahrain-Merida 0:01:47

4. Rafal Majka (Polska) Bora-Hansgrohe 0:02:35

5. Mikel Landa (Hiszpania) Movistar Team 0:03:15

6. Bauke Mollema (Holandia) Trek-Segafredo 0:03:38

7. Jan Polanc (Słowenia) UAE Team Emirates 0:04:12

8. Simon Yates (Wielka Bytania) Mitchelton-Scott 0:05:24

9. Paweł Siwakow (Rosja) Team Ineos 0:05:48

10. Miguel Angel Lopez (Kolumbia) Astana Pro Team 0:05:55