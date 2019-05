"Czarek" z Włoch zawsze harował na innych. "Schudł, aby pomagać Majce"

Już 11 maja rozpocznie się 102. edycja Giro d'Italia. 21 etapów, ponad 3,5 tysiąca kilometrów do pokonania i jedna różowa koszulka do zdobycia. Jak poradzą sobie Rafał Majka oraz kolarze CCC Team? Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Atak Davide Formolo na 7. etapie może trochę skomplikować sytuację w BORA-hansgrohe. Teraz to Włoch jest wyżej w klasyfikacji generalnej. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać w wysokich górach. Na razie czekamy na mocny atak Rafała Majki - powiedział Adam Probosz po 7. etapie Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Rafał Majka trafił na najgorsze warunki. Wszyscy stawiali na Primoża Roglicia i to, co on zrobił to było niesamowite. On jest bestią - ocenił 9. etap Giro d’Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Wielki skok Majki w Giro. Życiowy sukces jego kolegi 12. etap Giro... czytaj dalej » Wzruszające momenty na mecie 12. etapu z Cuneo do Pinerolo. Cesare Benedetti, na którego wszyscy polscy znajomi wołają "Czarek", finiszował jako pierwszy. Zaraz po przejechaniu ostatniej prostej wpadł w objęcia masażystów ze swojej grupy BORA-Hansgrohe. Podali mu wodę. Błyskawicznie obskoczyli go również fotoreporterzy. Był w szoku, dla niego to nowość.

Przed momentem po raz pierwszy w karierze wygrał etap w wielkim tourze. - Zrobiłeś to, udało się - krzyczeli do "Czarka" ludzie z jego ekipy. Te słowa nie docierały do zwycięzcy.

- Co teraz? - zdołał wydusić z siebie. - Dekoracja - odpowiedział jeden z masażystów niemieckiej drużyny.

Do kolarza podbiegł również Adam Probosz. Mocno go przytulił. Panowie znają się od lat. – Czarek to wspaniały gość. Zawsze był w cieniu tych największych. Teraz to on może się cieszyć - mówi o nim komentator Eurosportu.

Kibic Piasta, żona Polka. Życiowy sukces Włocha podczas Giro Na ten moment... czytaj dalej » Benedettiego oklaskiwał tłum kibiców, który w Italii gromadzi się na mecie każdego etapu. Włosi cieszyli się tym bardziej, że na pierwszych dwóch miejscach czwartkowe zmagania skończyli ich reprezentanci.

Szampan lał się na podium

31-latek zasłużenie stanął na najwyższym stopniu podium. Uśmiechał się nieśmiało. Szampana za wygraną wylał na stojących przed nim dziennikarzy oraz kolegów z Bory, którzy pospieszyli z gratulacjami. Potem cierpliwie udzielał wywiadów. Kilka słów poświęcił polskiemu Eurosportowi.

- To jest mój dzień - mówił przed kamerami.

W czwartek dostał zielone światło, aby atakować, ale od piątku będzie się już skupiał na innych zadaniach. - Rafał musi w górach szybko jechać, a ja muszę mu pomagać. Mam nadzieję, że w Weronie będziemy się razem cieszyć - przyznał skromie.

Benedetti przyjechał na Giro jako pomocnik Majki. Mimo pojedynczego sukcesu etapowego, cały czas ma jedno określone zadanie - pracować na jak najlepszy wynik lidera grupy BORA-Hansgrohe.

- Tak naprawdę to zawsze miał takie zadania. Przed tegorocznym wyścigiem schudł nawet kilka kilogramów, aby być lepszy w górach, aby lepiej pomagać Majce. Na czwartkowy sukces zasłużył, jak nikt inny - tłumaczy będący we Włoszech od początku wyścigu Probosz.

Oglądaj Wideo: Eurosport Cesare Benedetti po zwycięstwie na 12. etapie Giro

Kibicuje Piastowi

31-latek kolarz pochodzi z Trydentu, ale od kilku lat mieszka w Gliwicach. Ma żonę Polkę i to właśnie dla niej nauczył się naszego języka.

Kibicuje Piastowi. Kiedy tylko może, chodzi na mecze. Tydzień temu, podczas drugiego etapu Giro, jego ukochana drużyna zdobyła historyczne mistrzostwo Polski. W czwartek w historii włoskiego touru zapisał się "Czarek".

Teraz musi znów usunąćsięw cień, aby skupić się na pracy dla Rafała Majki, który nie mówi tego głośno, ale celuje w podium wyścigu. W piątek prawdziwy popisy dla górali. Metę trzynastego etapu z Pinerolo do Ceresole Reale zaplanowano na wysokości 2247 metrów.

Z Pinerolo Piotr Kaszubski, Eurosport