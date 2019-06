Carapaz przypieczętował historyczny triumf. Wielki dzień dla Ekwadoru

Video: Eurosport

Majka przed 19 etapem Giro. "Moje nogi nie pracują tak, jak...

- Trudno powiedzieć, o co walczę. Moje nogi już nie pracują tak, jak ja chcę. To nie są te nogi, które miałem przez pierwsze dwa tygodnie. Przez ostatnie dni jest coś nie tak i sami nie wiemy, co się dzieje - powiedział Rafał Majka przed 19. etapem Giro d'Italia. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

