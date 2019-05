Bezradność Majki. "Nie wiem, co poszło źle"

W środę kolarze będą mieli do pokonania 181 km po górzystej, ale niezbyt wymagającej trasie. Organizatorzy przewidzieli trzy premie górskie, z czego dwie trzeciej oraz jedną czwartej kategorii.

"Nie wiem, co poszło źle"

Kłopoty Polaka rozpoczęły się na podjeździe pod Passo del Mortirolo, którego średnie nachylenie wynosiło 10,9 proc.

- Straciłem dziś czas do rywali i nie wiem, co poszło źle. Pod Mortirolo po prostu nie miałem nogi. Mam nadzieję, to był jeden gorszy dzień, a przed nami jest jeszcze kilka etapów – stwierdził cytowany przez oficjalną stronę Bora-Hansgrohe Majka. Bohater Giro walczył z przeraźliwym zimnem. Uratowała go gazeta przekazana przez kibica To był... czytaj dalej »

Kolarz z Zegartowic podsumował wymagający etap także na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.

- Etap po dniu przerwy okazał się dla mnie trudny. Rywale byli skuteczniejsi, zwłaszcza na Mortirolo, a pogoda na pewno nie pomogła. Przede mną jeszcze kilka etapów, w których trzeba dać z siebie wszystko - czytamy we wpisie Polaka.

Próbował odrabiać

Majka na mecie dziękował za pomoc kolegom z drużyny Bora-Hansgrohe.

- Michael Schwarzmann wykonał bardzo dobrą robotę, a Davide Formolo wspierał mnie pod Mortirolo naprawdę dobrze. Na zjazdach próbowaliśmy odrabiać straty, ale nie przyniosło nam to sukcesu. To był ciężki dzień na siodełku i myślę, że wszyscy dziś cierpieli. Zobaczymy jak sprawy będą wyglądały jutro [poniedziałek - red.] - zaznaczył Majka.

Transmisje z Giro d'Italia do niedzieli w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player. Środowy etap od godziny 13:00

Wyniki 16. etapu (Lovere do Ponte di Legno, 194 km)



1. Giulio Ciccone (Włochy/Trek-Segafredo) 5:36.24

2. Jan Hirt (Czechy/Astana) ten sam czas

3. Fausto Masnada (Włochy/Androni Giocattoli) strata 1.20

4. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain-Merida) 1.41

5. Hugh Carthy (W. Brytania/Education First)

6. Richard Carapaz (Ekwador/Movistar)

7. Mikel Landa (Hiszpania/Movistar)

8. Joe Dombrowski (USA/Education First) wszyscy ten sam czas

9. Damiano Caruso (Włochy/Bahrain-Merida) 1.49

10. Mattia Cattaneo (Włochy/Androni Giocattoli) 2.03

...

21. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 4.46

52. Łukasz Owsian (Polska/CCC Team) 17.26

88. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 25.22

113. Kamil Gradek (Polska/CCC Team) 31.02



klasyfikacji generalna:



1. Richard Carapaz (Ekwador/Movistar) 70:02.05

2. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain-Merida) strata 1.47 s

3. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 2.09

4. Mikel Landa (Hiszpania/Movistar) 3.15

5. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 5.00

6. Rafał Majka (Polska/BORA-hansgrohe) 5.40

7. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 6.17

8. Simon Yates (W. Brytania/Mitchelton-Scott) 6.46

9. Pavel Siwakow (Rosja/INEOS) 7.51

10. Jan Polanc (Słowenia/Team Emirates) 8.06

...

68. Łukasz Owsian (Polska/CCC Team) 1:57.11

90. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 2:29.23

133. Kamil Gradek (Polska/CCC Team) 3:46.50