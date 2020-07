Holenderski kolarz stracił palec. Był to jego pierwszy poważny start w karierze

Nieszczęście 20-letniego zawodnika grupy Jumbo-Visma zaczęło się 54 km przed metą tego pięcioetapowego wyścigu na północy Hiszpanii.

Doszło do poważnej kraksy, upadło wielu kolarzy, w tym Leemreize, dla którego to był pierwszy poważny start w karierze. Holender i Sergio Henao z Ineos byli tymi, którzy wylądowali na asfalcie najbliżej krawędzi jezdni, tuż przy stalowych barierach. Leemreize, co zarejestrowały kamery i aparaty fotoreporterów, z grymasem bólu trzymał się za prawą dłoń.



La caída del holandés Gijs Leemreize en la Vuelta a Burgos le ha provocado la amputación de un dedo, según @deportes_rtvehttps://t.co/OYGM3EqaCR — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 28, 2020



Gijs Leemreize pierde un dedo en la primera etapa de la @VueltaABurgoshttps://t.co/taE5931BJIpic.twitter.com/ju89CgM39R — MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) July 28, 2020

Czeka go zabieg

Jak podała TVE, hiszpańska telewizja publiczna, Holender "stracił palec". Relację stacji o straszliwych skutkach upadku cytują największe sportowe dzienniki - "Marca" i "AS".

Z czasem czarny scenariusz potwierdziła grupa kolarza.

"Gijs jest w szpitalu, wieczorem przejdzie zabieg plastyczny, który pozwoli odbudować koniuszek uszkodzonego palca. Gijs ma się nieźle, biorąc pod uwagę okoliczności. Życzymy mu siły i szybkiego powrotu do zdrowia" - napisano na twitterowym profilu holenderskiego zespołu.



#VueltaBurgos



Gijs is in het ziekenhuis, waar de plastisch chirurg vanavond zijn gehavende vingertop zo goed mogelijk zal herstellen. Naar omstandigheden maakt Gijs het goed. We wensen hem sterkte en een spoedig herstel — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 28, 2020





Majka z przygodami

Premierowy, 157-kilometrowy etap pięcioodcinkowego Vuelta a Burgos, wygrał Austriak Felix Grossschartner (BORA-hansgrohe). To pierwszy poważny wyścig w kolarskim kalendarzu po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19.

W wyścigu Dookoła Burgos biorą udział Polacy: Rafał Majka (BORA-hansgrohe) i m.in. Kamil Gradek, Szymon Sajnok i Kamil Małecki z grupy CCC.

Majka był zamieszany w to samo zdarzenie, które boleśnie skończyło się dla Leemreize, ale dla Polaka skończyło się na strachu. Finiszował w czołówce, miał na mecze 18. czas.

"Dzień z dwoma 'przygodami' na trasie, które kosztowały dużo sił, a podzielony peleton na wiatrach nie ułatwiał zadania - trzeba było mocno gonić. Ostatecznie 18. miejsce na mecie" - podsumował Majka.





Dzień z dwoma ”przygodami” na trasie, które kosztowały dużo sił, a podzielony peleton na wiatrach nie ułatwiał zadania - trzeba było mocno gonić. Ostatecznie 18 miejsce na mecie.#BORAhansgrohe#BandOfBrothers#VueltaBurgos

@flobikespic.twitter.com/webxv3KZv7 — Rafał Majka (@majkaformal) July 28, 2020





Najlepszy z kolarzy CCC, aktualny wicemistrz świata Włoch Matteo Trentin był dziewiąty, do zwycięzcy etapu stracił dziesięć sekund.

WYNIKI 1. ETAPU:

1. Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) 3:40.21

2. João Almeida (Deceuninck-Quickstep) + 8 s

3. Alejandro Valverde (Movistar Team)

4. Alex Aranburu Deba (Astana Pro Team)

5. Mikel Landa Meana (Bahrain McLaren) + 10 s

---

18. Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) + 16 s

72. Szymon Sajnok (CCC) + 1.55 s

84. Kamil Małecki (CCC)

88. Kamil Gradek (CCC) + 3.12 s

KLASYFIKACJA GENERALNA:

1. Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) 3:40.21

2. João Almeida (Por) (Deceuninck-Quickstep) + 8

3. Alejandro Valverde (Movistar Team)

4. Alex Aranburu Deba (Spa) (Astana Pro Team)

5. Mikel Landa Meana (Spa) (Bahrain McLaren) + 10

6. David Gaudu (Fra) (Groupama-FDJ)

7. Jon Aberasturi Izaga (Caja Rural-Seguros RGA)

8. Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe)

9. Matteo Trentin (CCC Team)

10. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quickstep)