Rzucił rowerem w rywala. Bo wypadł z trasy

Jak to często bywa w takich przypadkach - jedno wielkie zamieszanie.

Do zdarzenia doszło 65 km przed metą jednodniowego wyścigu. Moscon uczestniczył w kraksie i wraz z kilkoma innymi zawodnikami znalazł się na znajdującej się na poboczu trawie. Sytuacja rozwścieczyła porywczego Włocha, który dodatkowo miał problem z wydostaniem się z rowu i powrotem na szosę. Swojej frustracji dał upust, rzucając rowerem w jednego z zawodników grupy B&B Hotels-Vital Concept.

Karygodne zachowanie

Kilka kilometrów dalej Moscon otrzymał przez radio komunikat sędziów o dyskwalifikacji za "agresywne i niesportowe zachowanie". Wściekły kolarz grupy Ineos zerwał swój numer startowy i cisnął nim o szosę. Z drugim zrobił to samo, wcześniej go jeszcze drąc.

To nie pierwszy taki incydent z udziałem Włocha. W 2018 roku wyrzucono go z Tour de France za uderzenie ręką francuskiego kolarza Elię Gesberta, a sezon wcześniej zdyskwalifikowano z wyścigu ze startu wspólnego mistrzostw świata za trzymanie się samochodu. Również w 2017 roku zawiesiła go jego własna grupa za rasistowskie inwektywy pod adresem Kevina Rezy podczas Tour de Romandie.

Niedzielny wyścig zakończył się zwycięstwem Kaspera Asgreena (Deceuninck-Quick Step), który finiszował trzy sekundy przed Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) i Alexandrem Kristoffem (UAE Team Emirates).