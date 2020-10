Po upadku wycofał się z Giro. "Nie byłem w stanie zmusić się do oglądania wyścigu"

Etap jazdy indywidualnej na czas zainaugurował 103. edycję wyścigu Giro d'Italia. Najlepszy na trasie w Palermo okazał się aktualny mistrz świata w tej specjalności Włoch Filippo Ganna. Rafał Majka pojechał nieco poniżej oczekiwań i do dalszej rywalizacji przystąpi z kilkudziesięciosekundową stratą do najgroźniejszych konkurentów.

Niestety Geraint Thomas nie stanął na starcie 4. etapu Giro d'Italia. To pokłosie upadku kolarza INEOS Grenadiers na 3. etapie. Thomas odniósł uraz miednicy. Zobacz, co na ten temat powiedział Alberto Contador. Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Do dość nietypowej kraksy doszło podczas 6. etapu Giro d'Italia, w której brał udział lider wyścigu Joao Almeida. Portugalczyk z Deceuninck - Quick Step został potrącony przez innego kolarza, kiedy to stanął na poboczu. Na szczęście Almeida szybko wrócił na rower. Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Wiatr rozdawał karty na 7. etapie Giro d'Italia z Matery do Brindisi. Na 143-km odcinku peleton kilkukrotnie się dzielił, by na koniec rozegrać sprinterski finisz.

Przed rozpoczęciem 13. etapu Giro d'Italia dyrektor wyścigu Mauro Vegni wypowiedział się na temat prośby niektórych zespołów o przedwczesne przerwanie rywalizacji z powodu zagrożenia zakażenia koronawirusem. - Sytuacja nie jest łatwa, ale zgadzamy się z tym, co przekazała UCI. Nie przerywamy Giro d'Italia. Na ten moment nie widzę powodu, by to zrobić - stwierdził Vegni.

"Nie mam zamiaru kłamać, nie oglądałem w niedzielę zwycięstwa Tao Geoghegan Harta w Giro d'Italia. Niektórym z was może być trudno w to uwierzyć, ale taka jest prawda. Nie dlatego, że go nie lubię. Tao to świetny facet i wielki fan Arsenalu, za co ma u mnie dodatkowego plusa. Po prostu nie byłem w stanie zmusić się do oglądania wyścigu, nawet finałowego etapu" - napisał przed kilkoma dniami w swoim felietonie dla "The Telegraph" Thomas. W czwartek 34-letni kolarz opowiedział nieco więcej o tych trudnych przeżyciach.

- Upadek zakończył mój start w Giro, które było moim głównym celem w tym roku. Mam przez to wrażenie, że nie zasłużyłem na odpoczynek po sezonie, ponieważ wyścig zakończył się dla mnie nim na dobre wystartował - przyznał rozczarowany zawodnik Ineos Grenadiers na antenie BBC Radio Wales.

- Od strony mentalnej przerwa zdecydowanie mi się jednak przyda, aby się wyłączyć i trochę zrelaksować - dodał Brytyjczyk.

Thomas został wysłany na tegoroczne Giro po tym, jak menedżer zespołu niespodziewanie pominął go przy ustalaniu składu na Tour de France. W dwóch ostatnich edycjach Wielkiej Pętli meldował się kolejno na pierwszym i drugim stopniu podium.

Pozbawiony możliwości startu we Francji utytułowany kolarz chciał powetować sobie rozczarowanie na włoskich trasach, lecz tam spadł na niego kolejny cios. Jeszcze podczas startu honorowego przed trzecim etapem pochodzący w Walii zawodnik stracił równowagę na rowerze, najeżdżając na bidon wyrzucony przez innego uczestnika wyścigu. Z dużą siłą uderzył w jezdnię i kilka metrów sunął po asfalcie. Ambitnie próbował jeszcze kontynuować rywalizację, lecz musiał odpuścić. Szczegółowe badania wykazały bowiem, iż podczas upadku doznał pęknięcia miednicy.

Oglądaj Wideo: Eurosport Tak wyglądał upadek Gerainta Thomasa na 3. etapie Giro d'Italia

Po wycofaniu swojego lidera ekipa Ineosu spisała się jednak znakomicie. Łącznie brytyjski zespół wygrał aż siedem etapów, a ostatniego dnia różową koszulkę lidera i zwycięstwo w całym wyścigu wywalczył Tao Geoghegan Hart. Thomas był pełen uznania dla młodszego kolegi, choć, jak przyznał, nie śledził jego triumfu na żywo.

- Oczywiście w pierwotnym założeniu jego zadanie polegało na pomaganiu mi w wygranej, ale gdy wróciłem do domu, stanął przed szansą i ją wykorzystał ją. Wspaniale to wykończył i poradził sobie z presją, to wielki sukces jego i całego zespołu - pochwalił partnera z drużyny.