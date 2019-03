Triumfator etapu TdP oddał krew na potrzeby transfuzji. "Największy błąd w życiu"

Trzeci etapowy triumf Aleksieja Łucenki w Tour of Oman. Kazach z zespołu Astana do 2. i 3. etapu dołożył również sukces na 5. odcinku. Łucenko jest liderem wyścigu z przewagą 44 sekund nad drugim Włochem Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida).

Łucenko wygrał 5. etap Tour of Oman

Słoweniec Primoz Roglić (Jumbo-Visma) triumfował w kolarskim wyścigu Dookoła Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zaliczanym do cyklu World Tour. Ostatni etap, ze startem i metą w Dubaju, wygrał po sprinterskim finiszu Irlandczyk Sam Bennett (Bora-Hansgrohe).

28-letni Preidler ujawnił na łamach "Kronen Zeitung", że już złożył zeznania w prokuraturze, a jego próbki krwi zostały zabezpieczone.

Atak zakończony zwycięstwem. Stybar wygrał Omloop Het Nieuwsblad Zdenek Stybar... czytaj dalej » - Zrobiłem głupotę, to był największy błąd w życiu. Funkcjonowanie ze świadomością popełnionego oszustwa jest piekłem. Zdaję sobie sprawę, że sama chęć udziału w procederze dopingowym jest przestępstwem. Ostatnie dni były dla mnie koszmarem - stwierdził skruszony kolarz.

Zawodnik francuskiego Groupama–FDJ przyznał się do kontaktów z zamieszanym w aferę lekarzem sportowym Markiem Schmidtem. Preidler dodał jednak, że przekazał mu swoją próbkę krwi, lecz nie doszło do autotransfuzji.

Austriak zajął szóste miejsce w Tour de Pologne 2018. Z kolei dwa lata wcześniej był trzeci na 14. etapie Giro d'Italia.

W miniony weekend Preidler miał wystartować w Classic de l'Ardèche Rhône Crussol, jednak został zastąpiony przez Romaina Seigle. Początkowo ekipa Groupama-FDJ informowała o jego chorobie, by następnie w niedzielę rozwiązać z nim kontrakt. Stało się to po tym, jak Austriak przyznał się do dwukrotnego oddania krwi w 2018 roku.



Stefan Denifl przyznał się do transfuzji

W niedzielę media w Austrii podały, że kolarz, którego tożsamości oficjalnie nie ujawniono, usłyszał zarzuty złamania przepisów antydopingowych. Prokuratura w Innsbrucku przesłuchała 31-letniego sportowca, który przyznał się do winy. Informowano, że chodzi o Stefana Denifla, triumfatora jednego etapu Vuelta a Espana w 2017 roku. Miał wspomagać się zabronioną w przepisach transfuzją krwi.

Zdaniem telewizji ORF, Deniflowi za oszustwa sportowe grożą nawet trzy lata więzienia.

Afera dopingowa wybuchła w trakcie narciarskich mistrzostw świata w Seefeld. Zatrzymano wówczas m.in. pięciu biegaczy oraz niemieckiego lekarza sportowego Schmidta i jego asystenta. Policja przekazała, że akcja była elementem trwającego od kilku miesięcy międzynarodowego śledztwa.