Koronawirus w peletonie Tour de France. Dwóch kolarzy wycofanych z wyścigu

Z rywalizacji w 109. edycji Wielkiej Pętli zrezygnowało dotąd sześciu zawodników. Czterech pierwszych kolarzy wycofało się jednak z powodu kontuzji.

- Podczas piątkowego etapu nie czułem się dobrze. To ogromne rozczarowanie, ponieważ właśnie docieraliśmy do mojego ulubionego terenu, czyli gór - powiedział Bouchard, cytowany w komunikacie zespołu.



#TDF2022@GeoffBouche ne prendra pas le départ de l'étape 8 suite à un test antigénique qui s’est révélé positif.

https://t.co/KNupZA9s47@GeoffBouche will not take the start of the 8th stage following a positive antigen test.

https://t.co/GH5mpBMhrfpic.twitter.com/8uKnGHe0Ww — AG2R CITROËN TEAM (@AG2RCITROENTEAM) July 9, 2022





Francuz w klasyfikacji generalnej zajmował 111. miejsce, tracąc do lidera Słoweńca Tadeja Pogaczara (UAE Team Emirates) 30.44 min.

30-letni Bouchard wygrał klasyfikację górską podczas Vuelta a Espana 2019 oraz w zeszłorocznym Giro d'Italia.

Pogaczar stracił pomocnika

Niedługo później o wycofaniu Laengena poinformował zespół UAE Team Emirates.

- Vegard uzyskał negatywny wynik testu przeprowadzonego rutynowo w piątek rano. Jednak w nocy miał objawy zakażenia i przeprowadzony test antygenowy oraz poranny PCR potwierdziły zakażenie koronawirusem - oświadczył lekarz ekipy Adriano Rotunno.



Unfortunately @VSLaengen has tested positive for Covid-19 and will not start today's stage of the #TDF2022. pic.twitter.com/cNkJiHG4F6 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 9, 2022





Roglicz się nie poddaje. "Każdy obrót korbą jest jak wbicie noża w plecy" - Teraz... czytaj dalej » Norweg w grupie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich był jednym z pomocników Pogaczara.

Liberalne przepisy UCI

Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) przed rozpoczęciem tegorocznego Touru ogłosiła dość liberalne zasady badania COVID-19. Zamiast testów PCR, które wymagają czasu, wprowadzono szybkie antygenowe. Ich wynik znany jest do kilkunastu minut od pobrania.

Nowa zasada stanowi także, że kolarz pozostaje w wyścigu pomimo pozytywnego testu, jeśli jest bezobjawowy i nie zakaża innych. Tak było w przypadku Luksemburczyka Boba Jungelsa, kolegi z drużyny Boucharda.

W drugim dniu odpoczynku, w poniedziałek, przeprowadzone zostaną obowiązkowe testy dla wszystkich członków ekip.