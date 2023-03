Kraksa Kwiatkowskiego. Zwijał się z bólu, ale "mogło być gorzej"

Kolarstwo oglądaj w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Evenepoel walczył ze wszystkich sił. Do triumfu zabrakło mu kilku sekund Mistrz świata... czytaj dalej » "Kwiato" pechowa historia spotkała ponad 125 km przed metą jednodniowej imprezy rozgrywanej na terenach belgijskiej Flandrii. Urodzony w Toruniu kolarz był jedną z ofiar sporej, kilkuosobowej kraksy, do jakiej doszło w trudnych, deszczowych warunkach.

Nasz rodak długo zwijał się z bólu i nie podnosił, dopiero przybycie medyków zespołu sprawiło, że był w stanie się podnieść. Kraksa okazała się też na tyle poważna, że nie był w stanie kontynuować walki na drogach Gandawa-Wevelgem.

Polscy kibice mogli mieć obawy dotyczące stanu zdrowia byłego mistrza świata. Te na szczęście okazały się niepotrzebne. Potwierdził to i sam zainteresowany, i jego zespół.

"To było mocne uderzenie i w pierwszej chwili poczułem się źle, ale po dłuższym czasie okazało się, że nie ma większych obrażeń poza zdartą skórą. Mogło być gorzej. Ponadto, cieszę się, że mogłem zobaczyć Filippo Gannę we względnie dobrej formie" - sportowiec poinformował na Twitterze.

"Michał został opatrzony, ale nie ma oznak wstrząsu mózgu i wrócił do autobusu drużyny" - napisano z kolei na koncie Ineos.

It was a hard hit and at first felt bad, but after a while there are no major injuries other than the skin being torn off. Could be worse. Also, happy to see @GannaFilippo in relatively good shape too #GW23@INEOSGrenadiers



@GettySportpic.twitter.com/4D7V0Zl8Sw — Michał Kwiatkowski (@kwiato) March 26, 2023

Oglądasz Wideo: Eurosport Groźna kraksa z udziałem Michała Kwiatkowskiego podczas wyścigu Gandawa-Wevelgem