Kwiatkowski jednym z liderów Team Sky pod nieobecność Froome'a

Wyścig w Zjednoczonych Emiratach Arabskich potrwa do 2 marca. Będzie składał się z siedmiu etapów, w tym z jazdy drużynowej oraz dwóch górskich finałów. Udział zapowiedziały wszystkie ekipy WorldTour.

Polak przystępuje do sezonu później niż w poprzednich latach. Zwykle starty rozpoczynał już na przełomie stycznia i lutego. Na początku ubiegłego roku triumfował w Volta ao Algarve, ale zdecydował się nie bronić tam tytułu. I będzie motorem napędowym Team Sky w Emiratach.

Froome musi odpocząć

Ze startem Chrisa Froome'a na Półwyspie Arabskim duże nadzieje wiązał dyrektor sportowy Team Sky Matteo Tosatto, ale musiał zweryfikować plany, bo Brytyjczyk wycofał się z wyścigu na cztery dni przed startem. Kolarz nie zdążył zregenerować się po Tour Colombia, gdzie ścigał się na znacznych wysokościach.