Kolarz oblany moczem. Skandaliczny wybryk kibica na prestiżowym wyścigu

Na 145 km przed metą Paryż-Roubaix, na jednym z odcinków brukowych, doszło do kraksy w pierwszej grupie. Zobacz tę sytuację.

Na 37 kilometrów przed metą Paryż-Roubaix defekt miał Matej Mohoric. Kolarz Bahrain – Victorious musiał zmienić rower, przez co wypadł z prowadzącej grupki.

Do niebezpiecznego upadku doszło pod koniec Paryż-Roubaix. Jeden z kibiców zahaczył o kierownicę Yvesa Lampaerta, przez co ten stracił panowanie nad rowerem i upadł. Na szczęście kolarzowi Quick-Step Alpha Vinyl Team nic się nie stało, ale Belg stracił szansę na drugie miejsce.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 119. edycji Paryż-Roubaix, która zakończyła się wygraną Dylana van Baarle (INEOS Grenadiers).

Zobacz, co powiedział Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers) po wygraniu 119. edycji Paryż-Roubaix.

Senechal zaliczany był do grona faworytów prestiżowego klasyka. Marzenia o triumfie prysły jednak po upadku, który zaliczył w Mons-en-Pevele. 28-latek zdołał wrócić na rower i ostatecznie finiszować na 13. miejscu.



@flosenech@qst_alphavinyl@alafpolak1



Florian, j'ai retrouvé la vidéo de ta chute à Mons en Pevele si besoin.



Bon courage pour la suite pic.twitter.com/UmQLn8tp7T — Cancellara (@MjCancellara) April 18, 2022





Senechal: nie rozumiem, dlaczego ludzie robią takie rzeczy

"Piekło Północy" dla Holendra. Znokautował rywali Dylan van Baarle... czytaj dalej » Trzy dni po wyścigu Senechal w rozmowie z "La Voix du Nord" zdradził, że upadek nie był dla niego jedynym przykrym zdarzeniem na trasie. Jak stwierdził, na około 25 kilometrów przed metą jeden z niesfornych kibiców miał oblać go moczem.

- Jechałem po brukowanej części trasy z Cysoing do Bourghelles u boku Alexandra Kristoffa, kiedy poczułem, że na moim ramieniu coś się rozpryskuje. Początkowo myślałem, że to piwo, ale wkrótce zacząłem czuć zapach moczu. Nie rozumiem, dlaczego ludzie robią takie rzeczy i jestem wściekły na tego, kto rzucił tym kubkiem - mówił zawodnik Quick-Step Alpha Vinyl.

Do sytuacji, w oświadczeniu przesłanym do "VeloNews", odniósł się zespół kolarza. "Jesteśmy zniesmaczeni, że na Floriana został wylany mocz. Oczywiście cieszymy się, że kibice znów mogą brać udział w kolarskich wydarzeniach, ale prosimy, by okazywali szacunek walczącym zawodnikom" - napisano.

Wyścig Paryż-Roubaix wygrał w niedzielę Dylan van Baarle po solowym, 19-kilometrowym, ataku.