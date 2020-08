Kolarz, który w Tour de Pologne otarł się o śmierć, jest już w domu. "Bałem się, że nie przeżyję"

Na ostatnich metrach 1. etapu Tour de Pologne doszło do dramatycznej kraksy. Zepchnięty Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) wpadł na barierki i wyleciał poza trasę. Kolarz poniósł ciężkie obrażenia, trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Powoli jego stan zdrowia się polepsza.

To był jeden z najstraszniejszych wypadków w historii peletonu. Na ostatnich metrach sprinterskiej końcówki Jakobsen udanie wyszedł z koła prowadzącemu rodakowi Dylanowi Groenewegenowi. Widząc szybszego rywala, kolarz grupy Jumbo-Visma zmienił tor jazdy, a następnie wystawił w jego kierunku łokieć. Mistrz Holandii zepchnięty został na barierki, które staranował, by następnie zatrzymać się na słupie wyznaczającym linię mety.

- Lekarze i pielęgniarki na mecie w Katowicach uratowali moje życie i jestem im za to niezwykle wdzięczny. Kolejny tydzień spędziłem na oddziale intensywnej terapii szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. Od razu mnie tu operowano. Trwało to pięć godzin, dzięki którym otrzymałem szansę na przeżycie. Jestem bardzo wdzięczny za opiekę wszystkim pracownikom tej placówki - powiedział Jakobsen, cytowany we wtorek przez oficjalną stronę belgijskiej grupy.

- Czas spędzony na intensywnej terapii był dla mnie trudny. Bałem się, że nie przeżyję. Dzięki wsparciu organizatorów Tour de Pologne i grupy Deceuninck–Quick-Step moja rodzina była blisko mnie, co dało mi mnóstwo siły – podkreślił.

Źródło: Getty Images Fabio Jakobsen uległ poważnemu wypadkowi

Przed Jakobsenem kolejne operacje

- W ostatnią środę przetransportowano mnie do Centrum Medycznego Uniwersytetu w Lejdzie. Poddano tam dalszemu leczeniu. Krok po kroku mogę funkcjonować bardziej samodzielnie. Obecnie przebywam w domu, gdzie mogą goić się rany twarzy i pozostałe urazy. W nadchodzących miesiącach muszę dużo odpoczywać z powodu silnego wstrząśnienia mózgu. W kolejnych tygodniach i miesiącach przejdę wiele operacji i zabiegów, mających na celu poprawę wyglądu mojej twarzy - zapowiedział.

W tej chwili 23-latek koncentruje się na powrocie do zdrowia. Niezmiennie towarzyszy mu świadomość, że wypadek w Katowicach mógł zakończyć się dla niego śmiercią.

- Chcę wszystkich poinformować, że jestem bardzo wdzięczny, że wciąż żyję. Wszystkie wiadomości i słowa wsparcia dały mi ogromną siłę. Krok po kroku mogę powoli spoglądać w przyszłość, będę walczył o odzyskanie sił.

- W szczególności chciałbym podziękować doktorowi Rafałowi, mojemu chirurgowi w Polsce, doktorowi Vanmolowi, który był lekarzem naszej grupy podczas Tour de Pologne, Patrickowi Lefevere’owi, który sprowadził do Polski moją rodzinę oraz Agacie Lang, która z ramienia organizatorów doskonale poradziła sobie z opieką nad moją rodziną - zaznaczył Jakobsen.