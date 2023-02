Rewelacyjny Belg z drugim etapowym zwycięstwem w Etoile de Besseges

Daria Pikulik (Human Powered Health) odniosła triumf na 1. etapie Santos Tour Down Under kobiet. Zobacz finisz tego etapu. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Najważniejsze wydarzenia prologu Tour Down Under (materiał w języku angielskim)

Phil Bauhaus wygrał 1. etap Tour Down Under.

Najważniejsze wydarzenia 1. etapu Tour Down Under (materiał w języku angielskim)

Alberto Bettiol miał problemy ze skurczami podczas 2. etapu Santos Tour Down Under. Kolarz EF Education-EasyPost był na tyle wściekły, że rzucił bidonem w fotoreportera, który zatrzymał się, aby robić zdjęcia. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rohan Dennis (Jumbo-Visma) odniósł triumf na 2. etapie Santos Tour Down Under. Zobacz końcówkę tego etapu. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Oto co miał do powiedzenia holenderski kolarz po poniedziałkowym etapie.

Po wielkiej kraksie na czwartkowym odcinku kilku uczestników francuskiej etapówki nie pojawiło się już na starcie trzeciego dnia rywalizacji. Pozostali ścigali się na trasie o długości niespełna 170 km, która rozpoczęła się i zakończyła w Besseges. Meta zlokalizowana była w płaskim terenie, ale przed nią kolarze musieli pokonać podjazdy pod Col de Trelis (2,8km; 6,2 proc.) i Col des Brousses (2,4km; 5,1 proc.). Wielka kraksa w wyścigu z udziałem Kwiatkowskiego. Kolarz prawie spadł z mostu Drugi etap... czytaj dalej »

Ucieczka złapana na podjeździe

W siedmioosobowej ucieczce dnia znaleźli się wyłącznie zawodnicy z Francji oraz Belgii. Jeszcze 65 km przed metą ich przewaga nad peletonem sięgała około 2,5 minuty, ale szybko stopniała na końcowym odcinku. Po kolejnych 30 km różnica wynosiła już zaledwie kilkadziesiąt sekund, a w ucieczce pozostała tylko czwórka kolarzy: Dries de Bondt (Alpecin-Deceuninck), Kenny Molly (Go Sport-Roubaix Lille Metropole), Thomas Champion (Cofidis) i Enzo Paleni (Groupama-FDJ). Peleton dogonił ich niewiele dalej, na podjeździe pod Col de Trelis 23 km przed metą.

Chwilę później na czele głównej grupy rozpoczęły się ataki kolejnych zawodników, co ponownie doprowadziło do podziałów i rozciągnięcia stawki. Mocnego tempa nie był w stanie utrzymać m.in. dotychczasowy wicelider wyścigu Mads Pedersen. Z tyłu został też Kwiatkowski. Do końca ambitnie walczył za to prowadzący w klasyfikacji generalnej De Lie.

Kraksa tuż przed metą

Pojedyncze próby odczepienia rywali z przodu nie przynosiły powodzenia na długo, więc na metę wpadła jednocześnie większa grupa kolarzy. Kilkaset metrów przed nią szansę walki o etapowe zwycięstwo z powodu upadku pogrzebali ubiegłoroczny triumfator Benjamin Thomas (Cofidis) i Dylan Teuns (Israel Premier Tech).

Na finiszu ponownie najlepszy okazał się tymczasem De Lie, który dzięki bonifikacie na mecie powiększył swoją przewagę w głównym zestawieniu wyścigu. Utalentowany 20-latek z ekipy Lotto Dstny triumfował również na pierwszym odcinku, a na drugim zwycięzcy nie wyłoniono po wprowadzeniu neutralizacji. Piątkowe podium uzupełnili Valentin Ferron (TotalEnergies) i Sam Watson (Groupama-FDJ).