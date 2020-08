Bernal wrócił i pokazał moc przed Tour de France

Video: Eurosport

Piękny obrazek. Thomas i Bernal wjeżdżają razem na metę

Ten obrazek przejdzie do historii Tour de France. Ubiegłoroczny zwycięzca Wielkiej Pętli Geraint Thomas wpadł na metę 20. etapu wraz z tegorocznym triumfatorem Eganem Bernalem. Walijczyk, który jeździ z Kolumbijczykiem w jednej grupie INEOS, wykonał symboliczny gest - podniósł rękę swojego kolegi z grupy, pokazując, że w tym roku to 22-latek rządzi we Francji.

»