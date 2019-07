Kolumbijskie szaleństwo na punkcie Bernala w Tour de France. Dołączył nawet James Rodriguez

- Jestem szczęśliwy. Mój zespół na to zasłużył, cała Kolumbia na to zasłużyła. Zawsze marzyłem o żółtej koszulce, a teraz muszę dowieźć ją do Paryża - mówił wzruszony Egan Bernal (Team INEOS) po 19. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Bernal obronił żółtą koszulkę. "Rekin z Mesyny" wygrał przedostatni etap Egan Bernal... czytaj dalej » Wszystko rozstrzygnęło się w sobotę. Bernal ukończył decydujący, 20. etap Wielkiej Pętli na czwartym miejscu i utrzymał żółtą koszulkę lidera 106. edycji najbardziej prestiżowego kolarskiego wyścigu świata. W praktyce oznaczało to także jego zwycięstwo w całej imprezie.

Niedzielna rywalizacja z Rambouillet do Paryża jest tylko formalnością. Bernal będzie zatem pierwszym w historii zwycięzcą TdF pochodzącym z Kolumbii, nie powinno więc dziwić, że kraj absolutnie szaleje na jego punkcie.

Egan Wielki

Rodaka w mediach społecznościowych dopingował najbardziej znany kolumbijski sportowiec. "Egan Wielki" - James Rodriguez, którego na Twitterze obserwuje ponad 18 milionów osób, w krótki, ale bardzo wymowny sposób ocenił osiągnięcie Bernala.



@Eganbernal grande. pic.twitter.com/EWqKMPWJuz — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) July 27, 2019

Kolumbia cię kocha

22-letni kolarz podczas tegorocznego Tour de France pisze historię nie tylko swojego kraju. W niedzielę stanie się oficjalnie trzecim najmłodszym zwycięzcą wyścigu, po 19-letnim Henrim Cornecie (1904) oraz 22-letnim Francoisie Faberze (1909). Kolumbijczykom trudno więc oprzeć się rodzącemu się szaleństwu na punkcie ich bohatera. Szef grupy Ineos nazwał swojego podopiecznego "Messim kolarstwa". - Wielki królu Eganie, Kolumbia cię kocha - te słowa wypowiedział z kolei jeden z kolumbijskich dziennikarzy, który w strefie prasowej wyścigu relacjonował sobotnie wydarzenia.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kolumbijski dziennikarz odleciał po sukcesie Bernala

Triumf całego kraju

Sam zainteresowany również czuje rangę tego, co udało mu się osiągnąć. - Czuję, że to triumf nie tylko mój, ale też całego kraju. To nasz pierwszy Tour, więc możecie sobie wyobrazić reakcję. To dla nas bardzo ważne. Jestem niezwykle dumny z tego, że będę pierwszym kolumbijskim zwycięzcą Tour de France - Bernal, cytowany przez BBC, opowiadał na sobotniej konferencji prasowej.

Etap kończący tegoroczną Wielką Pętlę rozpocznie się w niedzielę o godzinie 18. Transmisja w Eurosporcie 1.