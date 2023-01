Dramatyczne wyznanie Bernala rok po straszliwym wypadku. "Niektórzy myśleli, że nie żyję"

Daria Pikulik (Human Powered Health) odniosła triumf na 1. etapie Santos Tour Down Under kobiet. Zobacz finisz tego etapu. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Pikulik wygrała 1. etap Santos Tour Down Under kobiet

Pikulik wygrała 1. etap Santos Tour Down Under kobiet

Najważniejsze wydarzenia prologu Tour Down Under (materiał w języku angielskim)

Najważniejsze wydarzenia prologu Tour Down Under (materiał w...

Najważniejsze wydarzenia prologu Tour Down Under (materiał w...

Phil Bauhaus wygrał 1. etap Tour Down Under.

Bauhaus wygrał 1. etap Tour Down Under

Bauhaus wygrał 1. etap Tour Down Under

Najważniejsze wydarzenia 1. etapu Tour Down Under (materiał w języku angielskim)

Najważniejsze wydarzenia 1. etapu Tour Down Under (materiał...

Najważniejsze wydarzenia 1. etapu Tour Down Under (materiał w...

Alberto Bettiol miał problemy ze skurczami podczas 2. etapu Santos Tour Down Under. Kolarz EF Education-EasyPost był na tyle wściekły, że rzucił bidonem w fotoreportera, który zatrzymał się, aby robić zdjęcia. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rohan Dennis (Jumbo-Visma) odniósł triumf na 2. etapie Santos Tour Down Under. Zobacz końcówkę tego etapu. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Dennis wygrał 2. etap Santos Tour Down Under

Dennis wygrał 2. etap Santos Tour Down Under

Zobacz, co mówili Richard Carapaz i Egan Bernal (INEOS Grenadiers) podczas prezentacji zespołów przed Vuelta a Espana 2021. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Kolarstwo oglądaj na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Do dramatu Bernala doszło pod koniec stycznia 2022 roku. Podczas treningu nieopodal Bogoty Kolumbijczyk z ogromnym impetem uderzył w tył stojącego na drodze autobusu. Doznał przy tym wielu złamań, urazu klatki piersiowej czy przebicia płuca. Liderowi wyścigu puściły nerwy. Cisnął bidonem w kamerzystę Alberto Bettiol... czytaj dalej »

W połowie sierpnia wprawdzie wrócił do ścigania, ale niedługo później został zmuszony do przedwczesnego zakończenia sezonu. Miało to związek z koniecznością przeprowadzenia operacji kontuzjowanego kolana.

Bernal: marzyłem, aby żyć

Rok 2023 Bernal inauguruje startem w wyścigu Vuelta a San Juan w Argentynie. W rozmowie dla Eurosportu zawodnik przyznał, że kolarstwo było ostatnią rzeczą, o jakiej myślał po wypadku.

- Spędziłem wiele godzin na sali operacyjnej. Podobno nawet niektórzy myśleli, że nie żyję. Poza tym istniało duże prawdopodobieństwo, że będę poruszał się na wózku inwalidzkim. W tych okolicznościach nie mogłem sądzić, że kiedykolwiek uda mi się wrócić na rower - powiedział triumfator Giro d'Italia z 2021 roku.

- Jedynym, o czym wówczas marzyłem, było to, aby żyć i być z rodziną - podkreślił.

Kolumbijczyk nie ukrywał, że niektóre rzeczy, prozaiczne z perspektywy pełnosprawnego człowieka, musiał przyswajać od nowa.

- Przez pierwsze dni od wypadku uczyłem się chodzić, co było bardzo skomplikowane. Musiałem nauczyć się, jak jeść, jak umyć twarz, jak wziąć prysznic. To wszystko zajęło mi jakieś dwa miesiące nauki. Wyobraźcie sobie zatem, ile zajęłoby mi, by stać się konkurencyjnym w peletonie - dodał.

Oglądasz Wideo: Eurosport Egan Bernal wygrał 104. edycję wyścigu Giro d'Italia

Bernal: nadal chcę zwyciężać

Bernal jednak wierzy, że nowy sezon przyniesie mu wiele radości, bo wcale nie zatracił ambicji oraz woli wygrywania.

- Każdego ranka budzę się z myślą, że nadal chcę zwyciężać. Zawsze będę dawał najlepszą wersję siebie. Dla mnie najistotniejsze jest, by zainspirować ludzi, którzy być może cierpieli równie mocno, co ja - zaznaczył.

- Chciałbym wystartować w Tour de France i osiągnąć tam do tego niezły wynik. Wiadomo, że na ten moment są lepsi ode mnie, ale jestem ciekaw, jak daleko mogę zajść w takim wyścigu - zakończył.

Bernal oprócz zwycięstwa w Giro d'Italia na swoim koncie ma również triumf w Wielkiej Pętli w 2019 roku. Został wówczas pierwszym zawodnikiem z Ameryki Południowej, który wygrał wyścig uważany za najważniejszą imprezę w kolarskim kalendarzu.