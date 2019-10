Młody kolarz sparaliżowany po zderzeniu z samochodem na wyścigu w Lombardii

McLay najszybszy na drugim etapie Tour of Guangxi. Dwóch kolarzy CCC w czołówce Daniel McLay (EF... czytaj dalej » Maas przebywa w mediolańskim szpitalu Niguarda, do którego trafił zaraz po wypadku.

"Edo obecnie oswaja się z diagnozą. Złamanie kręgosłupa doprowadziło u niego do utraty czucia w nogach. W tej chwili mało prawdopodobne jest, aby funkcjonalność nóg kiedykolwiek powróciła, ale wola walki i nadzieja zwycięża" – napisano w czwartek w komunikacie grupy Sunweb.

Do dramatu doszło 50 km przed metą klasyku Piccolo Lombardia. Maas, próbując wraz z Francuzem Edouardem Bonnefoix dogonić na zjeździe z Madonna del Ghisallo większą grupę kolarzy, zderzył się z samochodem, który niespodziewanie pojawił się na trasie.

Potrzebne były liczne operacje

Po przewiezieniu do szpitala kolarz poddany został sedacji (farmakologicznemu obniżeniu świadomości) w celu ustalenia zakresu obrażeń, w tym złamań szyi, pleców i twarzy. Następnie przeszedł kilka udanych operacji. Przytomność odzyskał dopiero we wtorek.

"Dobrze reaguje na wizyty członków rodziny i kolegów z drużyny. Obrażenia i złamania wymagały kilku operacji, z których każda zakończyła się sukcesem" – poinformował Team Sunweb.

Kierowca nie zauważył kolarzy

Bonnefoix, jeden z nielicznych świadków wypadku, opisał całe zdarzenie na Twitterze. Według relacji 20-latka, samochód wjechał na ulicę z prawej strony. Kierowca najpewniej włączał się do ruchu z prywatnej drogi dojazdowej i nie zauważył kolarzy. W tamtym momencie zawodnicy mknęli w dół z prędkością około 70 km/h.

Francuz zdołał ominąć samochód, Maas już nie.

Because we were just the two of us, I think only few spectators may be witnesses...I avoided to smash the car at the last moment and we were coming out of a turn, so I didn’t really understood the situation...I send my courage and thoughts to Edo, I hope I will be back fast. 2/2 — ΞDΘUΛRD (@Edouard_Bnnfx) October 7, 2019

Po wypadku Team Sunweb po raz kolejny zaapelował do UCI (Międzynarodowej Unii Kolarskiej) o poprawę bezpieczeństwa w zawodowym peletonie.

"Chociaż nie cofniemy czasu i nie zapobiegniemy tej tragedii, po raz kolejny chcemy wezwać UCI do priorytetowego potraktowania kwestii bezpieczeństwa drużyn i ich zawodników podczas wyścigów. Ten tydzień był niezwykle trudny dla drużyny Sunweb, której Edo i jego bliscy są i zawsze pozostaną centralną częścią. Przekazujemy im całą naszą moc i modlitwy w tym trudnym czasie" – podkreśliła niemiecka grupa.