Kolarz z drużyny Polaka zakażony. Cały zespół wycofany z wyścigu

Video: Eurosport

Roglić stracił ponad 3 minuty na ostatnim etapie Paryż – Nicea

Ogromny pech Primoża Roglicia na ostatnim etapie Paryż – Nicea. Kolarz Jumbo-Visma miał dwie kraksy, przez co odpadł z peletonu. Słoweniec walczył do końca, ale do pierwszej grupy stracił ponad trzy minuty, przez co nie miał szans na wygranie całego wyścigu.

