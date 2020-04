CCC Team się nie poddaje. "Do naszego końca jeszcze daleko"

Jedyna polska grupa w World Tourze odczuła skutki kryzysu ekonomicznego, jaki zaczyna powodować rozprzestrzenianie się wirusa. Zawieszenie rywalizacji poskutkowało tym, że zawodnikom CCC Team obcięto pensje, firma zeszła też z dużej części kontraktów członków personelu pomocniczego.









Pierwsza grupa, która mówi o problemach

Przed laty świetny polski kolarz, olimpijczyk i wielokrotny mistrz kraju nawet nie ukrywał, że sytuacja jego zespołu nie należy do najłatwiejszych. - Bardzo to przeżywam, że cały kolarski świat jest uziemiony, właściwie cały świat sportu. Jest mi z tym bardzo trudno – mówił łamiącym się głosem Wadecki.



CCC Team tnie koszty. Zmiany wymuszone pandemią COVID-19 Kryzys związany z... czytaj dalej » Przestrzegał jednak przed spisywaniem najlepszej kolarskiej grupy w kraju na straty. - Do naszego końca jeszcze daleko. Nie poddamy się i nie powiemy sobie, że zwijamy interes, ale robimy spore cięcia. Jesteśmy pierwszą z grup, która mówi otwarcie o swoich problemach. Taka jest rzeczywistość, trudna i dla nas kompletnie nowa – bezradnie rozkładał ręce.

"Wyjdziemy z tego silniejsi"

W takich czasach jak obecne sport często schodzi na boczny tor, czego kolarstwo jest też potwierdzeniem. - Cały skład jest obecnie, nawet nie wiem jak to nazwać, na przymusowym urlopie do momentu, w którym epidemia ustanie i będziemy mogli wrócić do rywalizacji. Nasi zawodnicy, ci z Hiszpanii, z Włoch, tracą bliskich, znajomych, więc są to bardzo trudne chwile, w których kolarstwo staje się tłem - mówił.

W wypowiedzi Wadeckiego nie mogło oczywiście zabraknąć przesłanek nadziei. - Jeszcze miesiąc temu kompletowaliśmy skład. Zakładaliśmy określone cele, każdy miał swoje marzenia, które trzeba teraz wstrzymać. Będziemy jednak walczyć o to, aby jak najszybciej wrócić do normalności. Cała drużyna, każdy związany z naszą grupą. Wszyscy musimy walczyć o to, żebyśmy wyszli z tego silniejsi – pokrzepiał osoby ze świata kolarstwa i właściwie wszystkich.

Źródło: Eurosport Piotr Wadecki gościem programu "Okno na sport"

"Okno na sport" to odpowiedź Eurosportu na kompletny brak sportowej rywalizacji wywołany epidemią koronowirusa. W programie, w którym skupiamy się na dyscyplinach będących filarami programowymi naszej stacji, brali udział choćby najbardziej utytułowany polski skoczek Kamil Stoch czy były kolarski mistrz świata Michał Kwiatkowski.