Drugi etap dla Alaphilippe'a. Poobijany Majka z ogromną stratą

Drugi etap 74. "Wyścigu Dwóch Mórz" wystartował w miejscowości Camaiore. Kolarze mieli do przejechania 195 km. Podobnie jak dwa lata temu, gdy na tym odcinku triumfował Walijczyk Geraint Thomas z Team Sky, finałowy podjazd na Strada di Cerreto liczący 12 km rozpoczął się od wspinaczki o nachyleniu wynoszącym 16%.

Już na początku etapu w ucieczce znalazło się pięciu kolarzy: Markel Irizar (Trek – Segafredo), Stepan Kurianov (Gazprom – Rusvelo), Natnael Berhane (Cofidis), Mirco Maestri (Bardiani – CSF) oraz Sebastian Schonberger (Neri Sottoli) i przez większość trasy utrzymywali nawet czterominutową przewagę nad peletonem. Ich przewaga zaczęła wyraźnie topnieć około 40 km przed metą.

Podczas finałowej wspinaczki na atak zdecydowali się Jacob Fuglsang i Alexey Lutsenko (Astana). Bardzo aktywny był również Primoz Roglic (Jumbo – Visma). Ostatecznie o zwycięstwie zdecydował jednak finisz z ograniczonego peletonu, w którym najszybsi okazali się Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick Step), Greg van Avermaet (CCC) oraz Alberto Bettiola (EF Education First).

Nowy lider Adam Yates (Mitchelton-Scott) był w czwartek piąty, a w klasyfikacji generalnej legitymuje się takim samym czasem co jego kolega z zespołu Amerykanin Brent Bookwalter. Siedem sekund straty mają do nich Słoweniec Primoz Roglic i Holender Jos van Emden (obaj Jumbo-Visma).

Kolejny słaby dzień Majki

20 kilometrów przed metą szczęście ponownie nie dopisało ekipie BORA – Hansgrohe. Peter Sagan miał problemy techniczne, a Rafał Majka nie wytrzymał tempa peletonu - w czwartek ukończył etap na 154. miejscu. Po dwóch odcinkach wyścigu polski kolarz sklasyfikowany jest na ostatniej pozycji.

Majka, który we Włoszech miał być jednym z liderów niemieckiego teamu, już na pierwszym etapie uczestniczył w groźnej kolizji. Po przejechaniu zaledwie trzech kilometrów z liczącej 21,5 km drużynowej czasówki, Majka i jego kolega z zespołu Włoch Oscar Gatto zderzyli się z nieuważnym przechodniem, który wtargnął na trasę. Zawodnicy na szczęście uniknęli poważnych kontuzji i zdołali dojechać do mety o własnych siłach. Ich strata do czołówki była jednak na tyle duża, że praktycznie przekreśliła szansę walki wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu. Poszkodowani dotarli do mety ponad 3,5 minuty za kolegami z drużyny, a niemiecki team uplasował się na 20. pozycji.

Polski kolarz po ukończeniu wczorajszego etapu miał wątpliwości, czy będzie w stanie kontynuować rywalizację.

Wyścig Tirreno - Adriatico można śledzić na żywo na kanale Eurosport 2. Siedmioetapowe zmagania zakończą się we wtorek 19 marca.

Wyniki 2. etapu, Camaiore - Pomarance (195 km):

1. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick Step) 4:48.09

2. Greg Van Avermaet (Belgia/CCC)

3. Alberto Bettiol (Włochy/EF Education First)

4. Tiesj Benoot (Belgia/Lotto-Soudal)

5. Adam Yates (W.Brytania/Mitchelton-Scott)

6. Valerio Conti (Włochy/UAE Team Emirates)

...

68. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 1.49

122. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 7.52

143. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 9.35

154. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 10.57

Klasyfikacja generalna:

1. Adam Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) 5.10,34

2. Brent Bookwalter (USA/Mitchelton-Scott) ten sam czas

3. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) strata 7 s

4. Jos van Emden (Holandia/Jumbo-Visma) ten sam czas

5. Soeren Kragh Andersen (Dania/Sunweb) 22

6. Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb) ten sam czas

...

58. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 3.03

110. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 8.46

135. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 11.32

159. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 16.32