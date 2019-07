Element toru przebił płuco kolarza. "Jest przytomny, dochodzi do siebie"

Fatalny w skutkach okazał się dla niego występ w konkurencji scratch, podczas której na torze rywalizuje równocześnie duża grupa zawodników. W pewnym momencie doszło do kraksy, leżało kilku kolarzy. Największy pech spotkał właśnie 17-letniego Włocha, który został poważnie ranny.

Przy upadku pedał jego roweru uderzył z impetem w podłoże, co spowodowało oderwanie się drewnianego pasa toru, który następnie wbił się w ciało zawodnika. Przebił je na wylot na wysokości tułowia. Inny, mniejszy kawałek, ranił go w udo.

- Siedziałem tuż obok miejsca, gdzie upadł Lorenzo. Wszystko wyglądało strasznie - opowiadał "La Gazzetcie dello Sport" śledzący rywalizacją z trybun ojciec zawodnika, Gianni Gobbo.









200 szwów

Zawodnik został przetransportowany do szpitala w Gandawie. Tam przeszedł skomplikowaną, trzygodzinną operację usunięcia elementu z ciała. Okazało się, że ma uszkodzone płuco oraz dziurę w udzie. Założono mu w sumie 200 szwów.

Płakał z bólu, kiedy lekarze musieli odciąć kawałki drewna, które wystawały z jego ciała - pięćdziesięciocentymetrowy z przodu, trzydziestocentymetrowy z tyłu. Wykazał się jednak ogromną odwagą. Bolało mnie serce, dobrze, że przy nim byłem - relacjonował Gobbo senior.

- Wypadki się zdarzają, ale nie to, że dochodzi do zerwania nawierzchni. To oznacza, że tor był źle przygotowany - dodał wyraźnie niezadowolony.

Jest dobrze, ale szybko nie wróci

W sobotę kolarza odwiedził szef komitetu organizacyjnego imprezy, Frank Glorieaux. W rozmowie z BBC Belg przekazał na szczęście dobre wieści.



- Zawodnik jest przytomny, są z nim jego rodzice. Teraz dochodzi do siebie po operacji, ale jeszcze przez jakiś czas pozostanie na oddziale intensywnej terapii, aby uniknąć pojawienia się możliwej infekcji. Wszystko jest pod kontrolą. On sam przyznał, że wolałby wygrać wyścig, niż trafić z takiego powodu na okładki gazet. Humor go nie opuszcza, ale nie śpieszy się, żeby wrócić na tor. Przed nim długa rehabilitacja - przyznał Glorieaux.

Według informacji ojca, Gobbo może pozostać w szpitalu jeszcze przez dwa tygodnie.