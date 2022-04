Wygrał etap, został nowym liderem. Udana sobota Patricka Bevina

Drugi etapowy triumf Ewana w wyścigu Dookoła Turcji Australijczyk... czytaj dalej »

Siódmy etap liczył tylko niecałe 132 kilometry. Zawodnicy startowali z Gelibolu, a meta czekała na nich w miejscowości Tekirdag. Po około 16 kilometrach na czele znalazło się czterech kolarzy. Na ucieczkę zdecydowali się Syver Waersted (Uno-X Pro Cycling Team), Abram Stockman (Saris Rouvy Sauerland Team), Nickolas Zukovsky (Human Powered Health) i Fertican Samli (Spor Toto Cycling Team).

Trójka do mety

Przed drugim tego dnia podjazdem z przodu zostali już tylko Waersted i Zukovsky. Przez peleton zostali oni złapani 32 kilometry przed metą. To wtedy zaatakował Bevin, za którym ruszyli Jay Vine (Alpecin-Fenix) i Nicolas Edet (Team Arkea Samsic).

Źródło: Getty Images Patrick Bevin wygrał siódmy etap i został nowym liderem Wyścigu Dookoła Turcji

Trójka nie dała się dogonić i to między Bevinem, Vine’em i Edetem rozegrała się walka o etapowe zwycięstwo. Ostatecznie to Nowozelandczyk z grupy Israel-Premier Tech najlepiej spisał się na decydujących metrach i to on jako pierwszy minął linię mety siódmego etapu. Drugi w sobotę był Vine, a trzeci dojechał Edet.

Bevin został nowym liderem wyścigu. Pozycję tę stracił Eduardo Sepulveda (Drone Hopper-Androni Giocattoli), który spadł w klasyfikacji generalnej na trzecie miejsce.

Przed ostatnim etapem Nowozelandczyk ma 20 sekund przewagi nad Vine’em i 40 sekund nad Sepulvedą.

Patrick Bevin po 7. etapie wyścigu Dookoła Turcji

