Bevin triumfatorem wyścigu Dookoła Turcji. Deszcz pokrzyżował plany organizatorom

Niedzielny etap wokół Stambułu miał liczyć 138 kilometrów. Kolarze zdołali jednak pokonać niespełna 40 km, po czym organizatorzy postanowili zakończyć rywalizację z powodu mocno padającego deszczu.

Nowozelandczyk triumfatorem

Zwycięzca wyścigu Dookoła Turcji został w tej sytuacji dotychczasowy lider - Patrick Bevin.

Nowozelandczyk, który żółtą koszulkę założył po sobotnim etapie, zdystansował Australijczyka Jaya Vine'a (Alpecin-Fenix) o 20 oraz Argentyńczyka Eduardo Sepulvedę (Drone Hopper-Androni Giocattoli) o 40 sekund.

Na mecie sklasyfikowano 150 kolarzy. Wśród nich zabrakło Biało-Czerwonych.