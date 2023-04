Zatrzymali się, bo nie wiedzieli, dokąd jechać. Wielkie kłopoty na trasie

Daria Pikulik (Human Powered Health) odniosła triumf na 1. etapie Santos Tour Down Under kobiet. Zobacz finisz tego etapu. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 111. edycji wyścigu Scheldeprijs.

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) odniósł triumf na czwartym etapie wyścigu Dookoła Kraju Basków. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Zobacz, co wydarzyło się podczas czwartego etapu wyścigu Dookoła Kraju Basków.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 5. etapu Wyścigu dookoła Kraju Basków, który wygrał Sergio Higuita (BORA – hansgrohe).

Zobacz, co powiedział Sergio Higuita (BORA – hansgrohe) po wygraniu 5. etapu Wyścigu dookoła Kraju Basków.

Na jednym z odcinków brukowanych doszło do niebezpiecznie wyglądającej kraksy. Wywróciły się m.in. Elisa Longo Borghini czy Lotte Kopecky. Zobacz ten moment.

Zobacz, co powiedziała Alison Jackson (EF Education-TIBCO-SVB) po wygraniu Paryż – Roubaix kobiet.

Zobacz, co wydarzyło się podczas Paryż – Roubaix kobiet, które wygrała Alison Jackson.

Zobacz, co wydarzyło się podczas ostatniego etapu Wyścigu dookoła Kraju Basków, który wygrał Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma).

Zobacz, co powiedział Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma) po wygraniu Wyścigu dookoła Kraju Basków.

Dwa poważniejsze wypadki w bardzo krótkim odstępie czasu i to na dwóch różnych odcinkach. Wśród poszkodowanych m.in. Peter Sagan.

Oto co miał do powiedzenia kolarz grupy Alpecin-Deceuninck.

Zobacz, co powiedział Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) po wygraniu 1. etapu Giro di Sicilia.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 1. etapu Giro di Sicilia, który wygrał Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates).

Zobacz fragment program "Cycling show", w którym TUDOR Pro Cycling Team przygotowuje się do startu w Strade Bianche. Właścicielem zespołu jest Fabian Cancellara.

Niccolo Bonifazio (Intermarché – Circus – Wanty) odniósł triumf na drugim etapie Giro di Sicilia. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Dorian Godon (AG2R Citroën Team) odniósł triumf w 63. edycji Brabanckiej Strzały. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 63. edycji Brabanckiej Strzały.

Co stało się włoskiemu kolarzowi gdy był poza zasięgiem kamery?

Oto co miał do powiedzenia zwycięzca czwartkowych zmagań.

Aleksiej Łucenko (Astana Qazaqstan Team) odniósł triumf na ostatnim etapie Giro di Sicilia. Jednocześnie zwyciężył w klasyfikacji generalnej wyścigu. Zobacz, co powiedział po zakończeniu rywalizacji.

Kevin Vauquelin pierwszy na mecie Tour of Jura.

Zobacz, co wydarzyło się podczas ostatnich 3 kilometrów Amstel Gold Race kobiet. Wyścig wygrała Demi Vollering (SD Worx).

Zobacz, co powiedział Demi Vollering (SD Worx) po wygraniu Amstel Gold Race.

Na 52 kilometry przed metą Amstel Gold Race doszło do kraksy w peletonie. Zobacz ten moment.

Na 36 kilometrów przed metą na atak zdecydował się Tadej Pogaczar. Tempa kolarza UAE Team Emirates utrzymał jedynie Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers). Później dołączył do nich Ben Healy.

Na 28 kilometrów przed metą Tadej Pogaczar zaatakował po raz kolejny. Kolarz UAE Team Emirates oderwał się od rywali i samotnie popędził do mety.

Zobacz, co powiedział Tadej Pogaczar (UAE Team Emirates) po wygraniu Amstel Gold Race.

Zobacz, co wydarzyło się podczas Amstel Gold Race, który wygrał Tadej Pogaczar (UAE Team Emirates).

Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) odniósł triumf na pierwszym etapie Tour of the Alps. Zobacz finisz tej rywalizacji.

Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) odniósł triumf na pierwszym etapie Tour of the Alps. Zobacz skrót tej rywalizacji.

Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) odniósł triumf na 2. etapie Tour of the Alps. Zobacz końcówkę tego etapu.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Tour of the Alps, który zakończył się wygraną Tao Geoghegan Harta (INEOS Grenadiers).

Zobacz, co powiedział Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) po wygraniu 2. etapu Tour of the Alps.

Demi Vollering (SD Worx) zwyciężyła Strzałę Walońska kobiet. Zobacz, co powiedziała po tej rywalizacji.

Lennard Kaemna (BORA - hansgrohe) odniósł triumf na trzecim etapie Tour of the Alps. Zobacz finisz tej rywalizacji.

Lennard Kamna (BORA - hansgrohe) odniósł triumf na trzecim etapie Tour of the Alps. Zobacz skrót tej rywalizacji.

Tadej Pogaczar (UAE Team Emirates) odniósł triumf w Walońskiej Strzale mężczyzn. Zobacz, co powiedział po tej rywalizacji.

Gregor Muehlberger (Movistar) odniósł triumf na 4. etapie Tour of the Alps. Zobacz końcówkę tego etapu.

Zobacz, co powiedział Gregor Muehlberger (Movistar) po wygraniu 4. etapu Tour of the Alps.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 4. etapu Tour of the Alps, który wygrał Gregor Muehlberger (Movistar).

Simon Carr (EF Education-EasyPost) odniósł triumf na 5. etapie Tour of the Alps. Cały wyścig wygrał Tao Geoghan Hart (INEOS Grenadiers). Zobacz końcówkę tego etapu.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 5. etapu Tour of the Alps, który wygrał Simon Carr (EF Education-EasyPost). Cały wyścig wygrał Tao Geoghan Hart (INEOS Grenadiers). Zobacz końcówkę tego etapu.

Zobacz, co powiedział Tao Geoghan Hart (INEOS Grenadiers) po wygraniu Tour of the Alps.

Zobacz, co wydarzyło się podczas wyścigu Liege-Bastogne-Liege kobiet.

Remco Evenepoel zwyciężył w wyścigu Liege-Bastogne-Liege. Zobacz, co powiedział po rywalizacji.

Josef Cerny (Soudal – Quick Step) odniósł triumf w prologu Tour de Romandie. Zobacz, co powiedział po tej rywalizacji.

Kolarstwo na żywo oglądaj w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Brytyjczyk najszybszy w Romandii. Choroby wykluczyły kilku faworytów Brytyjczyk Ethan... czytaj dalej » Na jednym z podjazdów na trasie 1. etapu peleton podzielił się na dwie części. Za grupą główną została niespełna 30-osobowa grupa szybkich i cięższych kolarzy, którzy nie poradzili sobie z trudami wspinaczki. Ich strata do prowadzących oscylowała w okolicach pięciu minut.

W pewnej chwili kamery pokazały moment, w którym kolarze goniący peleton nagle się zatrzymali. Na jednym ze skrzyżowań stanęli obok kierującego ruchem, nie wiedząc, w którą stronę powinni jechać. Część z nich ruszyła, ale pozostali nie byli pewni, czy wskazywany przez porządkowego kierunek jest właściwy.

Jak później tłumaczył jeden z zawodników, z planów trasy, jakie mieli wprowadzone do rowerowych komputerów, wynikała konieczność jazdy w innym niż pokazywany im kierunek. W końcu jednak cała grupa ruszyła, ale na metę dotarła prawie 11 minut po Ethanie Vernonie (Soudal - Quick Step), który wygrał etap.

Oglądasz Wideo: Eurosport Zamieszanie na 1. etapie Tour de Romandie. Kolarze pomylili trasę

Premia-widmo

Okazuje się, że problem ze wskazaniem zawodnikom właściwej drogi to nie jedyne nieporozumienie, do jakiego doszło w końcówce 1. etapu szwajcarskiego wyścigu. Ciekawa scena miała miejsce na ostatnim lotnym finiszu, gdzie do zawziętej walki ruszyła niewielka grupka kolarzy z Tobiasem Fossem (Jumbo-Visma) na czele.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Norweg był wiceliderem wyścigu, a od jadącego w żółtej koszulce Josefa Cernego (Soudal - Quick Step) dzieliła go zaledwie sekunda. Wszystko wskazywało na to, że atak Fossa na lotnej premii miał na celu zdobycie bonusowych sekund, co zwykle ma miejsce w podobnych okolicznościach.

W Tour de Romandie organizatorzy przewidzieli jednak za lotny finisz tylko punkty do klasyfikacji dla najaktywniejszych kolarzy, o czym zawodnicy zdawali się nie być poinformowani.

Oglądasz Wideo: Eurosport Ethan Vernon wygrał 1. etap Tour de Romandie

Na czwartek zaplanowano 2. etap wyścigu, a kolarze będą mieli do pokonania niespełna 163 km pagórkowatej trasy z Morteau do La Chaux-de-Fonds.

Transmisja w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze