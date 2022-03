Szalona akcja kolarzy z Ameryki Południowej. Zmiana lidera w Katalonii

Video: Eurosport

Wiatr spowodował dużą kraksę w wyścigu Strade Bianche

Na prawie 100 kilometrów do mety wyścigu Strade Bianche doszło do sporej kraksy w peletonie na jednym z odcinków szutrowych. Przyczyniły się do tego mocne podmuchy wiatru. Wywrócił się m.in. Julian Alaphilippe. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

