Kolarze jednak pojadą w klasyku. Wirtualna edycja

Dookoła Flandrii zaliczany jest do tzw. Monumentów, czyli pięciu najważniejszych klasycznych wyścigów jednodniowych. Rywalizacja w nim odbywała się nawet w trakcie II wojny światowej. W połowie marca zdecydowano o przełożeniu wyścigu. W piątek podjęto decyzję o przeniesieniu imprezy do internetu. Vuelta a Espana zgodnie z planem? "Nie przewidujemy mniej niż 21 etapów" Chociaż obecnie... czytaj dalej »

32 km zamiast 266

Normalnie kolarze mieliby do przejechania 266 km, ale tym razem czekają ich tylko końcowe 32 km ze słynnym podjazdem Kruisberg.



Zawodnicy będą w swoich domach, a ich rowery zostaną podłączone do inteligentnych trenażerów, zdolnych imitować jazdę pod górę. Rywalizacja transmitowana będzie w telewizji.

Zadowolony z decyzji jest m.in. Alberto Bettiol.

- Wirtualna koncepcja, taka jak ta, stanowi obecnie dobrą alternatywę dla wyścigów szosowych. W niedzielę zobaczymy wielki program - powiedział w nagraniu na Twitterze obrońca tytułu wywalczonego w zeszłym roku.



W niedzielę o zwycięstwo powalczy 13 zawodników z profesjonalnych ekip, a wśród nich Belg Greg Van Avermaet z polskiej CCC.

Decyzją Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) wszystkie kolarskie wyścigi zawieszone są do 1 czerwca. Już wcześniej odwołano m.in. Giro d’Italia.



Na świecie ponad milion osób zostało zakażonych koronawirusem, a ponad 55 tys. zmarło. Najgorsza sytuacja panuje w USA, Włoszech i Hiszpanii.