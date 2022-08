Podwójny triumf Francuza na zakończenie Tour of Denmark

Marta Jaskulska (Liv Racing Xstra) wygrała lotny finisz na 1. etapie Giro d’Italia Donne. Zobacz, jak do tego doszło. Giro d’Italia kobiet na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Giro d'Italia Donne.

Zobacz, co powiedziała Elisa Balsamo (Trek – Segafredo) po wygraniu 2. etapu Giro d'Italia Donne.

Zobacz, co powiedziała Marianne Vos (Jumbo-Visma) po wygraniu 3. etapu Giro Donne.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 3. etapu Giro Donne, który zakończył się wygraną Marianne Vos (Jumb-Visma).

Zobacz, co powiedziała Annemiek van Vleuten (Movistar) po wygraniu 4. etapu Giro d'Italia Donne.

Annemiek van Vleuten została nową liderką Giro d'Italia Donne po 4. etapie wyścigu. Zobacz ceremonię, kiedy to odebrała różową koszulkę liderki.

Zobacz, co powiedziała Elisa Balsamo po triumfie w 5. etapie Giro d'Italia Donne.

Marianne Vos (Team Jumbo-Visma) odniosła triumf na 6. etapie Giro d'Italia Donne. Zobacz, co powiedziała po zwycięstwie.

Zobacz, co powiedziała Juliette Labous (Team DSM) po wygraniu 7. etapu Giro d'Italia Donne.

Annemiek van Vleuten zaliczyła kraksę na 5 km przed metą 8. etapu Giro d'Italia Donne. Zobacz jak do tego doszło.

Annemiek van Vleuten odniosła triumf na 8. etapie Giro d'Italia Donne. Zobacz, co powiedziała po zwycięstwie.

Oto co miała do powiedzenia triumfatorka 9. etapu kobiecego Giro.

Zobacz, co powiedziała Chiara Consonni (Valcar – Travel & Service) po wygraniu ostatniego, 10. etapu Giro d'Italia Donne.

Zobacz, co powiedziała Annemiek van Vleuten po wygraniu Giro d'Italia Donne.

Zobacz, co powiedział Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl Team) po wygraniu 4. etapu Tour de Wallonie.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 4. etapu Tour de Wallonie, który wygrał Davide Balleri (Quick-Step Alpha Vinyl Team).

Zobacz, co powiedział Jan Bakelants (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux) po wygraniu 5. etapu Tour de Wallonie.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 5. etapu Tour de Wallonie.

Zobacz, co powiedział Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) po wygraniu Tour de Wallonie.

Zobacz, co wydarzyło się podczas wyścigu jednodniowego Clasica San Sebastian, którą wygrała Remco Evenepoel.

Timo Roosen (Jumbo – Visma) odniósł triumf na 2. etapie Vuelta a Burgos. Niestety na ostatnim kilometrze doszło do sporej kraksy na czele peletonu, w której ucierpiało wielu kolarzy. Zobacz tę sytuację.

Zobacz, co powiedział Patryk Stosz (Polska) po 5. etapie Tour de Pologne.

Zobacz fragment program "Power of Sport", w którym przybliżono triumf Annemiek van Vleuten w Tour de France Femmes.

Upadek Azurmendiego na 10 km do mety 5. etapu Vuelta a Burgos

Oto co miała do powiedzenia jeszcze wtedy triumfatorka niedzielnego wyścigu w Szwecji.

Zwycięski sprinterski finisz Marianne Vos w Szwecji zdał się na nic. Holenderka została zdyskwalifikowana za opieranie się na kierownicy, co jest zabronione od półtora roku.

Victor Campenaerts wygrał Tour of Leuven

Oto co powiedział wygrany niedzielnej rywalizacji w Belgii.

Zobacz, co powiedział Jake Stewart (Groupama – FDJ) po wygraniu 1. etapu Tour de l'Ain.

Marianne Vos (Jumbo-Visma) odniosła triumf na 1. etapie Tour of Scandinavia. Zobacz końcówkę tego etapu.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 1. etapu Tour of Scandinavia, który wygrała Marianne Vos (Jumbo-Visma).

Zobacz, co powiedziała Marianne Vos (Jumbo-Visma) po wygraniu 1. etapu Tour of Scandinavia.

Zobacz, co powiedział Guillaume Martin (Cofidis) po wygraniu 2. etapu Tour de l'Ain.

Zobacz, co wydarzyło się podczas wyścigu jednodniowego Circuit Franco-Belge.

Zobacz, co powiedział Alexander Kristoff po wygraniu wyścigu Circuit Franco-Belge.

Marianne Vos (Jumbo-Visma) odniosła triumf na 2. etapie Tour of Scandinavia i tym samym umocniła się na pozycji liderki wyścigu. Niestety pod koniec etapu doszło do kraksy w peletonie, w której uczestniczyła Karolina Kumięga.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Tour of Scandinavia, który wygrała Marianne Vos (Jumbo-Visma).

Zobacz, co powiedziała Marianne Vos (Jumbo-Visma) po wygraniu 2. etapu Tour of Scandinavia.

Marianne Vos odniosła triumf na 3. etapie Tour of Scandinavia kobiet.

Axel Zingle odniósł triumf na 1. etapie Arctic Race of Norway.

Dylan Groenewegen odniósł triumf na 2. etapie Arctic Race of Norway.

Aleksandra Manly odniosła triumf na 4. etapie Tour of Scandinavia kobiet.

Zobacz finisz 6. etapu Tour of Scandinavia.

Zobacz skład ucieczki podczas 3. etapu Tour of Denmark.

Pauline Ferrand Prevot pewnie prowadziła w wyścigu w kolarstwie górskim w mistrzostwach Eropy. Francuzka miała jednak ogromnego pecha na trzecim okrążeniu, kiedy to spadł jej łańcuch. Ferrand Prevot straciła prowadzenie.

Philipsen najlepszy na przedostatnim etapie Tour of Denmark. Sheffield utrzymał prowadzenie Belg Jasper... czytaj dalej » Przed startem ostatniego etapu duńskiego wyścigu liderem klasyfikacji generalnej był Amerykanin Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers). Miał co prawda ten sam czas co Laporte, ale prowadzenie dawały mu wyższe lokaty na poprzednich odcinkach.

Finał rywalizacji zapowiadał się więc emocjonująco. Tym bardziej, że poprowadzone ulicami Vejle rundy nie należały do najłatwiejszych, a w "generalce" było aż 25 zawodników, którzy do liderów tracili mniej niż minutę. Wydarzyć mogło się wszystko.

Ekipa Ineos Grenadiers starała się kontrolować sytuację na trasie. Kilkuosobowa ucieczka, która odjechała od peletonu w początkowej fazie rywalizacji, została ostatecznie doścignięta 15 km przed metą.

Finisz dla Francuza

Finał okazał się prawdziwą wojną nerwów, z której zwycięsko wyszedł francuski kolarz Jumbo-Visma. Walkę holenderskiej ekipy z kolegami Michała Kwiatkowskiego (Polak nie ukończył ostatniego etapu) próbował wykorzystać reprezentant gospodarzy Soren Kragh Andersen (Team DSM), ale Laporte i Sheffield nie zamierzali oddawać mu zwycięstwa. Na ostatniej prostej zaatakował Amerykanin, ale Laporte zachował więcej sił i tuż przed metą przypuścił skuteczny kontratak.

Zdobyta na mecie bonifikata dała Francuzowi zwycięstwo w całej imprezie. Na drugim miejscu sklasyfikowany został Sheffield, a najniższy stopień podium zajął Duńczyk Mattias Skjelmose Jenssen (Trek-Segafredo).

Dzięki bardzo dobrej jeździe na ostatnim etapie duży awans w klasyfikacji generalnej zanotował Kaczmarek. Ostatecznie zajął 19. miejsce, będąc najwyżej sklasyfikowanym w wyścigu polskim kolarzem.