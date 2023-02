Trzeci start, trzeci triumf Pogaczara. "Andaluzyjski Kanibal"

Daria Pikulik (Human Powered Health) odniosła triumf na 1. etapie Santos Tour Down Under kobiet. Zobacz finisz tego etapu. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Pikulik wygrała 1. etap Santos Tour Down Under kobiet

Pikulik wygrała 1. etap Santos Tour Down Under kobiet

Najważniejsze wydarzenia prologu Tour Down Under (materiał w języku angielskim)

Najważniejsze wydarzenia prologu Tour Down Under (materiał w...

Najważniejsze wydarzenia prologu Tour Down Under (materiał w...

Phil Bauhaus wygrał 1. etap Tour Down Under.

Bauhaus wygrał 1. etap Tour Down Under

Bauhaus wygrał 1. etap Tour Down Under

Najważniejsze wydarzenia 1. etapu Tour Down Under (materiał w języku angielskim)

Najważniejsze wydarzenia 1. etapu Tour Down Under (materiał...

Najważniejsze wydarzenia 1. etapu Tour Down Under (materiał w...

Alberto Bettiol miał problemy ze skurczami podczas 2. etapu Santos Tour Down Under. Kolarz EF Education-EasyPost był na tyle wściekły, że rzucił bidonem w fotoreportera, który zatrzymał się, aby robić zdjęcia. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rohan Dennis (Jumbo-Visma) odniósł triumf na 2. etapie Santos Tour Down Under. Zobacz końcówkę tego etapu. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Dennis wygrał 2. etap Santos Tour Down Under

Dennis wygrał 2. etap Santos Tour Down Under

Oto co miał do powiedzenia holenderski kolarz po poniedziałkowym etapie.

Kolarstwo na żywo oglądaj w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Pogaczar znowu dojechał do mety samotnie. Majka dzielnie go wspierał Tadej Pogaczar... czytaj dalej » Był to trzeci start słoweńskiego kolarza w sezonie i trzeci triumf. W poniedziałek wygrał rozgrywany w Andaluzji jednodniowy wyścig Jaen Paraiso Interior, a po dniu przerwy ruszył do rywalizacji w pięcioetapowym Dookoła Andaluzji. Na razie jego łupem padły oba rozegrane w imprezie etapy.

Etap pod znakiem ucieczek

Drugi odcinek mierzył 156 km i prowadził z Diezmy do Alcala la Real, gdzie na kolarzy czekał w końcówce kilometrowy, trudny technicznie podjazd. Zanim jednak rozpoczęła go 9-osobowa grupa, w której jechał lider wyścigu, kolarze walczący o zwycięstwo musieli uporać się z uciekinierami, którzy zaatakowali we wcześniejszej fazie rywalizacji.

Pościg zainicjował niecałe 30 km przed metą Pogaczar, za którym ruszyło kilku kolarzy. Mała grupka dogoniła uciekinierów, z których kilku, m.in. utytułowany Słoweniec Matej Mohoricz (Bahrain - Victorious), zostało na czele wyścigu i do ostatnich metrów walczyło o zwycięstwo.

Za czołówką podążała czwórka kolarzy z Majką, pragnącym przed finałowym podjazdem wspomóc swojego lidera. Do pierwszej grupy dojechał jednak dopiero na finałowym podjeździe, gdy na czele trwała już walka o wygranie etapu.

"Andaluzyjski Kanibal"

Jako pierwszy zaatakował Mas, na którego kole usiadł Pogaczar. Na trudnym technicznie fragmencie kamiennej drogi Słoweniec wybrał jednak bardziej optymalny tor jazdy, a na ostatnich metrach przyspieszył, zostawiając za sobą rywali.

Oglądasz Wideo: Eurosport Pogaczar wygrał 2. etap Vuelta a Andalucia

Komentujący w Eurosporcie wyścig Tomasz Jaroński określił Pogaczara mianem "Andaluzyjskiego Kanibala", nawiązując do przydomka belgijskiego kolarza wszech czasów Eddy'ego Merckxa, słynącego z nieposkromionego "apetytu" na wygrywanie wyścigów.

Pogaczar wygrał drugi z pięciu etapów wyścigu, umacniając się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Nad Buitrago, który w czwartek awansował na drugą pozycję, Słoweniec ma obecnie 48 s przewagi. Trzeci jest Hiszpan Mikel Landa (Bahrain - Victorious), który do lidera traci 52 s.

Majka awansował po czwartkowym etapie na 8. miejsce w "generalce".

Wyścig zakończy się w niedzielę.

Transmisje w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze