Na dwa tygodnie przed mistrzostwami Europy kadrowicze nie mają na czym trenować

Jak poinformował w wydanym w poniedziałek komunikacie PZKol, komornik w asyście policji zabrał maszyny startowe i urządzenia do pomiaru czasu.

Naocznym świadkiem działań komornika był trener kadry sprinterów Igor Krymski.

- Byłem akurat na torze z jednym z moich podopiecznych, Maćkiem Bieleckim. Maszyna startowa jest dla nas niezbędnym narzędziem do treningu sprintu drużynowego. Owszem, bez niej można trenować, ale coś po drodze możemy zepsuć, coś urwać. Co dalej? Za dziesięć dni wyjeżdżamy do Apeldoorn na mistrzostwa Europy i przez ten czas pewnie nic się nie zmieni. Będziemy szyli coś zastępczego tutaj w Pruszkowie - przyznał Krymski.



Sprawy nie chciał komentować prezes Polskiego Związku Kolarskiego Krzysztof Golwiej.



- Nie będę się teraz wypowiadał. Ustosunkuję się do tej kwestii w środę na konferencji prasowej w Pruszkowie, do której muszę się przygotować - oświadczył.

Źródło: Jakub Wosik/REPORTER Pruszków na przełomie lutego i marca był gospodarzem mistrzostw świata

Uratowane mistrzostwa Polski

Zajęcie sprzętu przez komornika to efekt zadłużenia PZKol, które - jak informował w kwietniu na nadzwyczajnym zjeździe delegatów poprzedni szef federacji Janusz Pożak - wynosi ok. 13 mln złotych.



Największym wierzycielem jest wykonawca pruszkowskiego welodromu Mostostal Puławy, na którego wniosek komornik miał zająć sprzęt już w ubiegłym tygodniu. W piątek Mostostal, na wniosek zarządu PZKol, odstąpił od zajęcia komorniczego i dzięki temu mistrzostwa Polski mogły dojść do skutku.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się 16 października.