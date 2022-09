Laurance z pierwszym triumfem w karierze. Milan umocnił się na prowadzeniu w CRO Race

Hiszpan Alejandro Valverde wygrał Trofeo Pollenca - Port d'Andratx, czwarty wyścig cyklu Challenge Mallorca. Było to 132. zwycięstwo w karierze kolarza.

Zwycięski sprinterski finisz Marianne Vos w Szwecji zdał się na nic. Holenderka została zdyskwalifikowana za opieranie się na kierownicy, co jest zabronione od półtora roku.

Victor Campenaerts wygrał Tour of Leuven

Oto co powiedział wygrany niedzielnej rywalizacji w Belgii.

Victor Campanaerts po zwycięstwie w Tour of Leuven

Jake Stewart (Groupama – FDJ) wygrał 1. etap Tour de l'Ain.

Marianne Vos (Jumbo-Visma) odniosła triumf na 1. etapie Tour of Scandinavia. Zobacz końcówkę tego etapu.

Vos wygrała 1. etap Tour of Scandinavia, Kumięga 5.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 1. etapu Tour of Scandinavia, który wygrała Marianne Vos (Jumbo-Visma).

Najważniejsze wydarzenia 1. etapu Tour of Scandinavia

Zobacz, co powiedziała Marianne Vos (Jumbo-Visma) po wygraniu 1. etapu Tour of Scandinavia.

Vos po wygraniu 1. etapu Tour of Scandinavia

Guillaume Martin (Cofidis) wygrał 2. etap Tour de l'Ain.

Zobacz, co wydarzyło się podczas wyścigu jednodniowego Circuit Franco-Belge.

Alexander Kristoff wygrał wyścig Circuit Franco-Belge.

Marianne Vos (Jumbo-Visma) odniosła triumf na 2. etapie Tour of Scandinavia i tym samym umocniła się na pozycji liderki wyścigu. Niestety pod koniec etapu doszło do kraksy w peletonie, w której uczestniczyła Karolina Kumięga.

Vos wygrała 2. etap Tour of Scandinavia, kraksa w końcówce

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Tour of Scandinavia, który wygrała Marianne Vos (Jumbo-Visma).

Najważniejsze wydarzenia 2. etapu Tour of Scandinavia

Zobacz, co powiedziała Marianne Vos (Jumbo-Visma) po wygraniu 2. etapu Tour of Scandinavia.

Vos po wygraniu 2. etapu Tour of Scandinavia

Marianne Vos odniosła triumf na 3. etapie Tour of Scandinavia kobiet.

Marianne Vos wygrała 3. etap Tour of Scandinavia kobiet

Axel Zingle odniósł triumf na 1. etapie Arctic Race of Norway.

Axel Zingle wygrał 1. etap Arctic Race of Norway

Dylan Groenewegen odniósł triumf na 2. etapie Arctic Race of Norway.

Dylan Groenewegen wygrał 2. etap Arctic Race of Norway

Aleksandra Manly odniosła triumf na 4. etapie Tour of Scandinavia kobiet.

Aleksandra Manly wygrała 4. etap Tour of Scandinavia kobiet

Cecilie Ludwig wygrała 5. etap Tour of Scandinavia

Victor Lafay wygrał 3. etap Arctic Race of Norway

Zobacz finisz 6. etapu Tour of Scandinavia.

Vos z triumfem na 6. etapie Tour of Scandinavia, Ludwig...

Zobacz skład ucieczki podczas 3. etapu Tour of Denmark.

Adrian Banaszek w składzie ucieczki na 3. etapie Tour of...

Adrian Banaszek w składzie ucieczki na 3. etapie Tour of Denmark

Olav Kooij wygrał 3. etap Tour of Denmark

Pauline Ferrand Prevot pewnie prowadziła w wyścigu w kolarstwie górskim w mistrzostwach Eropy. Francuzka miała jednak ogromnego pecha na trzecim okrążeniu, kiedy to spadł jej łańcuch. Ferrand Prevot straciła prowadzenie.

Olav Kooij (Jumbo-Visma) miał bardzo niebezpiecznie wyglądający upadek na prologu Deutschland Tour. Holender wstał i pojechał dalej, ale robił to bardzo ostrożnie.

Zobacz kraksę, do której doszło na finiszu 6. etapu Tour de l'Avenir.

Najważniejsze wydarzenia z inauguracyjnego etapu Tour of Britain.

Skrót 1. etapu Tour of Britain

Cees Bol (Team DMS) wygrał 2. etap Tour of Britain. Na finiszu pokonał reprezentanta Wielkiej Brytanii Jake'a Stewarta i Nowozelandczyka Corbina Stronga (Israel-Premier Tech). Stanisław Aniołkowski (Bingoal Sauces Pauwels WB) finiszował na 4. miejscu.

Cees Bol wygrał 2. etap Tour of Britain

Kamiel Bonneu (Sport Vlaanderen – Baloise) odniósł triumf na 3. etapie Tour of Britain. Zobacz końcówkę tego etapu.

Bonneu wygrał 3. etap Tour of Britain

Zobacz niebezpieczną sytuację, do której doszło na 4. etapie Tour of Britain.

Owca na trasie 4. etapu Tour of Britain

Gonzalo Serrano pierwszy na mecie 4. etapu Tour of Britain

Gonzalo Serrano pierwszy na mecie 4. etapu Tour of Britain

Stanisław Aniołkowski drugi na 5. etapie Tour of Britain....

Persico pierwsza na mecie 4. etapu Ceratizit Challenge by La Vuelta

Persico pierwsza na mecie 4. etapu Ceratizit Challenge by...

Najciekawsze momenty 4. etapu Ceratizit Challenge by La Vuelta

Najciekawsze momenty 4. etapu Ceratizit Challenge by La Vuelta

Zobacz kraksę, do której doszło podczas wyścigu GP de Fourmies.

Zobacz, co powiedział Jonathan Milan (Bahrain – Victorious) po wygraniu 2. etapu CRO Race.

Na 41 kilometrów przed metą 3. etapu CRO Race doszło do kraksy w peletonie. Najbardziej poszkodowany był Jakub Kaczmarek. Kolarz HRE Mazowsze Serce Polski musiał wycofać się z dalszej rywalizacji.

Zobacz, co powiedział Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) po wygraniu 3. etapu CRO Race.

Kolarstwo na żywo oglądaj w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Najlepszy z Polaków Tomasz Budziński (HRE Mazowsze Serce Polski) wjechał na metę na 16. miejscu z takim samym czasem jak zwycięzca. Podobnie jak w poprzednich dniach bardzo aktywny był jego kolega z zespołu, Tobiasz Pawlak.

Trasa była przeważnie płaska, ale nie zabrakło na niej pagórkowatych fragmentów. Organizatorzy ulokowali na niej trzy lotne finisze i dwie górskie premie. Ze szczytu drugiego podjazdu do mety pozostało sześć krętych kilometrów. Polski kolarz leżał w kraksie. Z trasy trafił do szpitala Trzeci etap... czytaj dalej »

Znajomy scenariusz

Kibice śledzący na bieżąco wydarzenia w chorwackim wyścigu w piątek obejrzeli znajome obrazki. W odjeździe dnia tradycyjnie znalazł się Pawlak, tempo w peletonie najczęściej dyktowała ekipa lidera Bahrain-Victorious, a uciekająca grupa została dogoniona kilkanaście kilometrów przed metą.

Oprócz ambitnie walczącego Polaka z HRE Mazowsze Serce Polski w odjazd zabrali się: Linus Stari (Team Vorarlberg), Rainer Kepplinger (Hrinkow Advarics Cycleang), Anże Skok (Ljubljana Gusto Santic), Eugenio Sanchez (Equipo Kern Pharma) oraz Kristjan Hoczevar (Adria Mobil). Początkowe ataki były szybko kasowane przez peleton, który dojechał w pełnym składzie do pierwszej lotnej premii, gdzie po trzy bonusowe sekundy sięgnął Milan. Następnie główna grupa pozwoliła uciekinierom na zbudowanie kilkuminutowej przewagi. Na pierwszym oznaczonym podjeździe dnia najlepszy okazał się Pawlak, dzięki czemu na pewien czas odzyskał prowadzenie w wirtualnej klasyfikacji górskiej.

W końcówce etapu do zdobycia były kolejne punkty do tego zestawienia, ale niestety wówczas Polak nie jechał już wtedy w czołówce. Wykorzystał to Alexis Guerin (Team Vorarlberg), zostając liderem górskiej klasyfikacji.

Lider z większą przewagą nad Vingegaardem

Ucieczka została zlikwidowana niespełna 14 km przed metą w Crikvenicy. O etapowe zwycięstwo powalczyła grupa składająca się z ponad 40 kolarzy. Najszybciej finiszował Laurance, który w klasyfikacji generalnej awansował na piąte miejsce. Francuz traci do lidera 19 sekund.

Oglądasz Wideo: Eurosport Axel Laurance wygrał 4. etap CRO Race

W głównym zestawieniu Milan powiększył przewagę nad triumfatorem tegorocznego Tour de France, Duńczykiem Jonasem Vingegaardem do 10 sekund, dzięki bonifikatom na lotnym finiszu i mecie. Po czwartkowym etapie różnica między nimi wynosiła tylko sekundę. Najlepszy z Polaków Tomasz Budziński awansował na 31. miejsce - strata 1.32.

Sześcioetapowy wyścig w Chorwacji zakończy się w niedzielę w Zagrzebiu.