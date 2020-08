Lider osłabł, skorzystał na tym Kolumbijczyk. Polacy do mety nie dotarli

Pod nieobecność Słoweńca Primoza Roglicia (Jumbo-Visma), który po sobotniej kraksie nie stanął w niedzielę na starcie, oddając tym samym koszulkę lidera, na ostatnim etapie rozpoczęła się walka o końcowy triumf. Grono kandydatów było spore, ale w ostatnich fragmentach zaskoczył ich Kuss, decydując się na samotny atak.

Faworyt gospodarzy osłabł

"Pan nam się zapadł". Walczył o życie kilka razy i wrócił na rower Doskonale pamięta... czytaj dalej » Za Amerykaninem ruszyli m.in. rodak Roglicia - Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) i Martinez. Osłabł natomiast faworyt gospodarzy, lider po rezygnacji Roglicia, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). W efekcie przyjechał na metę bardzo trudnego, górskiego etapu szósty, tracąc do zwycięzcy ponad minutę, a do Martineza ponad pół minuty, co zepchnęło go na drugie miejsce w końcowej klasyfikacji.



Na trzecią pozycję w "generalce" awansował inny Francuz Guillaume Martin (Cofidis), a na czwarte trzeci na mecie w Megeve Pogacar.

Próba generalna przed TdF

Obaj polscy kolarze startujący w wyścigu - Michał Kwiatkowski (Ineos) i Łukasz Wiśniowski (CCC) - wycofali się na trasie ostatniego etapu.



Criterium du Dauphine, impreza przesunięta z czerwca z powodu pandemii COVID-19 i skrócona z siedmiu do pięciu etapów, miała najwyższą kategorię World Tour i była próbą generalną przed Tour de France, który rozpocznie się 29 sierpnia w Nicei.

Wyniki 5. etapu, Megeve - Megeve (153,5 km):

1. Sepp Kuss (USA/Jumo-Visma) 3:58.39

2. Daniel Martinez (Kolumbia/EF Education First) strata 27 s

3. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Emirates Team) 30

4. Paweł Siwakow (Rosja/Ineos) 45

5. Tom Dumoulin (Holandia/HJumbo-Vuisma) 51

6. Lennard Kaemna (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 51

7. Thibaut Pinot (Francja/Groupama FDJ) 1.02



Klasyfikacja generalna Criterium du Dauphine 2020:

1. Daniel Martinez (Kolumbia/EF Education First) 21:44.58

2. Thibaut Pinot (Francja/Groupama FDJ) strata 29 s

3. Guillaume Martin (Francja/Cofidis) 41

4. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Emirates Team) 56

5. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 1.38

6. Romain Bardet (Francja/AG2R) 1.43