Kraksy i duże emocje w końcówce trzeciego etapu. Kwiatkowski tym razem niewidoczny

Końcówka drugiego dnia rywalizacji w wyścigu Criterium du Dauphine. Na drugim etapie z Mauriac do Craponne-sur-Arzon zwyciężył Dylan Teuns z ekipy Bahrain Merida. Belg jest także liderem klasyfikacji generalnej.

We wtorek kolarze rywalizowali na liczącym 177 km odcinku z z Le Puyn-en-Velay do Riom. Tuż po rozpoczęciu rywalizacji doszło do wypadku w peletonie. Ucierpieli m.in. mistrz Francji Anthony Roux (Groupama-FDJ) i Jens Keukeleire (Lotto-Soudal). Na szczęście nie stało się im nic poważnego i mogli kontynuować ściganie. Sytuację wykorzystali Natnael Berhane (Cofidis) i Quentin Pacher (Vital Concept), którzy odłączyli się od grupy.

Kwiatkowski poświęcił się dla Froome'a. Dojechał daleko za najlepszymi Michał... czytaj dalej » Po niemal dwóch godzinach przewaga uciekinierów wynosiła prawie trzy minuty. Dopiero w połowie etapu peleton zaczął zmniejszać stratę, a na jego czele usadowiły się zespoły Bahrain-Merida i Bora-Hansgrohe. Natomiast na 47 km przed metą peleton tracił do prowadzących 50 sekund.

Kwiatkowski daleko

Na 18 km przed końcem zaatakował Alvaro Hodeg (Quick-Step), któremu pomagał Remi Cavagna. Niewiele później doszło do kolejnego wypadku, w którym najbardziej ucierpiał Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin). Portugalczyk zrezygnował z dalszej jazdy.

W samej końcówce zaatakowali m.in. Sam Bennett (Bora) i Magnus Cort Nielsen (Astana). Ostatecznie pierwszy z wymienionych wytrzymał mordercze tempo i odniósł swoje siódme etapowe zwycięstwo w obecnym sezonie. Na drugim miejscu uplasował się Wout van Aert (Jumbo-Visma), a trzeci był Davide Ballerini (Astana).

We wtorkowym etapie niczym nie wyróżnił się Michał Kwiatkowski (Ineos). Polak tym razem nie pracował nawet na Chrisa Froome'a i uplasował się dopiero na 123. miejscu.

W klasyfikacji generalnej bez zmian - prowadzi triumfator 2. etapu, Belg Dylan Teuns (Bahrain-Merida), przed Guillaume Martinem (Wanty - Gobert) i Aleksiejem Łuczenką (Astana).

W środę jazda indywidualna na czas. Kolarze będą mieli do przejechania 26,1 km w Roanne.