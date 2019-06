Kolarz CCC w swoim żywiole. Podium w Dauphine po widowiskowej walce

Popis Francuza w Dauphine. Uciekał niemal od początku Julian... czytaj dalej » - Było bardzo ciężko, tym bardziej, że rywale byli niezwykle mocni, a trasa wymagająca. Pod koniec o wszystkim zadecydowało to, jakie kto miał nogi, a ja zrobiłem wszystko co było w mojej mocy - powiedział po piątkowym odcinku De Marchi.

I dodał: - Być może lepiej by mi odpowiadał bardziej stromy podjazd, gdyż pokonywaliśmy go przy stosunkowo dużej prędkości, a gdy zawodnicy atakowali, też jechali szybko. Byłem w stanie dwa albo trzy razy dojść swoim tempem do rywali i sam też próbowałem atakować, ale 500 metrów przed szczytem straciłem kontakt. Myślę, że moja forma zmierza w dobrym kierunku i to trzecie miejsce to potwierdza. Lokata ta dodaje mi pewności siebie przed kolejnymi startami.

Decydowała dyspozycja dnia

Dla Włocha była to już trzecia ucieczka w tegorocznym wyścigu. Po tym, jak atakował na drugim oraz piątym etapie, w piątek w odjeździe pokonał ponad 215 km.

- Moje poprzednie dwie ucieczki nie wpłynęły znacząco na moje nogi. W czwartek trasa nie była tak trudna, a jechaliśmy naprawdę mocno dopiero na ostatnich 50 kilometrach. W piątek czułem się w porządku i nie chodziło o ewentualne zmęczenie po poprzednich etapach, ale o aktualną formę - przyznał De Marchi, który ma już w swojej kolekcji etap Criterium du Dauphine z 2013 roku.

Źródło: Getty Images Alessandro De Marchi (CCC Team), Julian Alaphilippe (Deceuninck–Quick Step) i Gregor Muehlberger (BORA–Hansgrohe) na trasie 6. etapu

Ostatecznie Włoch finiszował na trzecim miejscu, ze stratą 22 sekund do triumfatora etapu Juliana Alaphilippe'a. Z postawy swojego podopiecznego na koniec dnia zadowolony był dyrektor sportowy CCC Jackson Stewart.

Wysoka forma dobrym prognostykiem

- Grupka, do której załapał się De Marchi była niezwykle mocna i gdy odjechali, nikt nie był już w stanie do nich przeskoczyć. Mitchelton-Scott nie miał nic przeciwko rosnącej przewadze i w końcówce cała trójka dała z siebie wszystko. De Marchi spróbował kilku ataków, by zobaczyć czy to jest jego dzień, ale ostatecznie stracił kontakt zaraz przed ostatnią premią - powiedział były kolarz BMC Racing Team.

- Gdy jest się tak blisko zwycięstwa, to zawsze czuje się niedosyt, ale możemy być zadowoleni z tego, jak etap przebiegał. Wcześniej zajęliśmy siódme miejsce, a dziś byliśmy w trójce, więc byliśmy bliscy osiągnięcia naszego celu, czyli zwycięstwa etapowego. Forma De Marchiego jest bardzo dobra, co jest dobrym prognostykiem na lipiec - podkreślił Stewart.

Na sobotę zaplanowano górski etap z Saint-Genix-les-Villages do Pipay (133,5 km).

Źródło: criterium-du-dauphine.fr Profil 7. etapu Criterium du Dauphine 2019

Relacja na żywo z przedostatniego odcinka Criterium du Dauphine w Eurosporcie 2 i usłudze Eurosport Player od godziny 15:35.