Cieszył się za wcześnie, teraz ma do siebie pretensje. "Naprawdę się wstydzę"

Do niebezpiecznego upadku doszło pod koniec Paryż-Roubaix. Jeden z kibiców zahaczył o kierownicę Yvesa Lampaerta, przez co ten stracił panowanie nad rowerem i upadł. Na szczęście kolarzowi Quick-Step Alpha Vinyl Team nic się nie stało, ale Belg stracił szansę na drugie miejsce.

Geoffrey Bouchard wygrał 1. etap wyścigu Tour of the Alps

Skrót 1. etapu Tour of the Alps

Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) odniósł triumf w 2. etapie Tour of the Alps. Zobacz finisz tej rywalizacji.

Bilbao wygrał 2. etap Tour of the Alps

Zobacz, co powiedział Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) po zwycięstwie w 2. etapie Tour of the Alps.

Pello Bilbao po 2. etapie Tour of the Alps

Zobacz fenomenalny zjazd w wykonaniu Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) podczas 2. etapu Tour of the Alps.

Zobacz upadek Torsteina Traena (Uno-X Pro Cycling Team) na 3. etapie Tour of the Alps.

Kraksa Traena na 3. etapie Tour of the Alps

Lennard Kaemna (BORA – hansgrohe) odniósł triumf na 3. etapie Tour of the Alps. Zobacz końcówkę tego etapu.

Kaemna wygrał 3. etap Tour of the Alps

Na dziewięć kilometrów przed metą 4. etapu Tour of the Alps na samotną akcję zdecydował się Thibaut Pinot. Francuz z Groupama – FDJ był bardzo bliski wygranej, ale ostatecznie wyprzedził go Miguel Angel Lopez.

Atak Pinot na 9km przed metą 4. etapu Tour of the Alps

Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan Team) odniósł triumf na 4. etapie Tour of the Alps. Drugie miejsce zajął Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), a trzecie Romain Bardet (Team DSM). Zobacz końcówkę tego etapu.

Miguel Angel Lopez wygrał 4. etap Tour of the Alps

Zobacz, co wydarzyło się podczas 4. etapu Tour of the Alps, który wygrał Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan Team).

Najważniejsze momenty 4. etapu Tour of the Alps

Zobacz, co powiedział Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan Team) po wygraniu 4. etapu Tour of the Alps.

Miguel Angel Lopez po wygraniu 4. etapu Tour of the Alps

Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) odniósł triumf w 5. etapie Tour of the Alps. Zobacz finisz tej rywalizacji.

Pinot wygrał 5. etap Tour of the Alps

Romain Bardet (Team DSM) odniósł triumf w klasyfikacji generalnej wyścigu Tour of the Alps. Zobacz finisz ostatniego etapu tego wyścigu.

Romain Bardet wygrał wyścig Tour of the Alps

Zobacz, co powiedział Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) po zwycięstwie w 5. etapie Tour of the Alps.

Thibaut Pinot po 5. etapie Tour of the Alps

Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) odniósł triumf w 5. etapie Tour of the Alps, a Romain Bardet (Team DSM) wygrał cały wyścig w klasyfikacji generalnej. Zobacz najważniejsze wydarzenia z tego etapu.

Skrót 5. etapu Tour of the Alps

Oto co miał do powiedzenia belgijski kolarz po wygraniu LBL.

W końcówce 1. etapu Tour of Hellas doszło do kuriozalnych sytuacji. Prowadzący Aaron Gate musiał wymijać pieszych, a Eduard Prades, który przyjechał jako pierwszy z peletonu, ale ogólnie drugi, cieszył się, jakby wygrał i do tego… odpadło mu siodełko, przez co zaliczył kraksę. Zobacz te sytuacje.

Zobacz kraksę, do której doszło tuż przed metą 4. etapu wyścigu Tour of Hellas.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 5. etapu Tour of Hellas, który wygrał Emil Toudal (BHS - PL Beton Bornholm). Cały wyścig wygrał Aaron Gate (Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling).

Na sześć kilometrów przed metą 2. etapu Women's Tour doszło do kraksy w peletonie. Zobacz, jak do niej doszło.

Kiedy van Aert cieszył się już z wygranej po finiszu z peletonu, jego rywal Francuz David Gaudu (Groupama-FDJ) walczył do końca ile sił w nogach. Jego wysiłki zostały nagrodzone i linię mety minął minimalnie przed oszołomionym Belgiem. Temu, kiedy zobaczył, co się stało, ręce momentalnie opadły.

Wstyd i złość

Przedwczesne świętowanie w Criterium du Dauphine. Belg stracił etapową wygraną na samej kresce Francuz David... czytaj dalej » Końcowe rozstrzygnięcia były szokiem dla van Aerta.

- Muszę jeszcze obejrzeć powtórkę - mówił za linią mety Belg. - Podniosłem ręce trochę za wcześnie i naprawdę się wstydzę, że tak to przegrałem. To jest po prostu wielkie rozczarowanie, że nie dokończyłem dzisiaj naszej pracy, a byłem tak blisko. Już widziałem metę, miałem to w swoich rękach, ale oddałem - ubolewał.

Van Aert starał się jakoś racjonalnie wyjaśnić swój błąd. Zapewnił, że nigdy wcześniej nie zrobił czegoś podobnego.

- Kiedy widzisz, gdy ktoś inny zrobi coś takiego, to pytasz się, jak to możliwe. Mówisz sobie, że trzeba jechać sprintem przynajmniej do linii. Teraz rozumiem to uczucie - stwierdził.

Podłamany Belg zamierza zrehabilitować się w środę na czwartym etapie wyścigu, którym będzie jazda indywidualna na czas.

- Nogi wciąż bardzo bolą, bo trzeci etap był bardzo trudny - ocenił van Aert. - Teraz jest czas na odnowę i muszę być w stanie jutro osiągnąć dobry wynik. Na pewno jestem zły na siebie. Chcę to nadrobić następnym razem - zapewnił.