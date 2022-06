Podwójne zwycięstwo Francuza w Criterium du Dauphine

Oglądaj Criterium du Dauphine w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Udany początek mistrza Belgii w Criterium du Dauphine Belg Wout van... czytaj dalej » Drugi etap z Saint-Peray do Brives-Charensac liczył niespełna 170 km. W koszulce lidera na trasę ruszał wczorajszy zwycięzca - Belg Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Niemal od początku poniedziałkowego etapu do pracy zabrało się sześciu kolarzy. W ucieczce dnia oprócz Vuillermoza byli: Kevin Vermaerke (Team DSM), Anders Skaarseth (Uxo-X Pro Cycling Team), Anthony Delaplace (Team Arkea Samsic), Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) i Xanders Vervloesem (Lotto Soudal). Ten ostatni odpadł jednak z powodu kraksy, do której doszło na 9 km przed metą.

Vuillermoz zachował najwięcej sił



Peleton nie za bardzo wiedział, jak dopaść wymienioną piątkę. Na około 2 km przed metą jeszcze była taka szansa, bo strata zmniejszyła się do około 30 sekund. Jednak wtedy uciekinierzy zaczęli jednak mocniej naciskać na pedały, dzięki czemu sprawę zwycięstwa rozstrzygnęli tylko między sobą.

Przez moment wydawało się, że etap padnie łupem Le Gaca, który wystrzelił na przód, dystansując rywali o trzy długości roweru. W pogoni za swoim rodakiem rzucił się Vuillermoz i to on na ostatnich metrach był najlepszy. Za plecami świeżo upieczonego lidera wyścigu finiszował Skaarseth. Le Gac był trzeci.

- Zdobyć koszulkę lidera i wygrać etap to wspaniała sprawa. To bardzo ważne dla naszego zespołu. Dziękuję kolegom, którzy dla mnie mocno pracowali w ucieczce. W poniedziałek to się przełożyło na kapitalny wynik. Nie spodziewałem się, że tak to się potoczy. Ryzykować zawsze trzeba. Łatwo nie było - mówił zwycięzca, który zapowiedział, że będzie bronił koszulki lidera jak najdłużej to możliwe.





W klasyfikacji generalnej Vuillermoz wyprzedza o trzy sekundy Skaarsetha i o cztery - Le Gaca. Czwarty z pięcioma sekundami straty jest najlepszy sprinter, czyli van Aert.

Polacy daleko

Na 24. miejscu finiszował Michał Kwiatkowski, a na 80. Łukasz Owsian. Najsłabiej wypadł z Polaków Kamil Gradek, który był 124. ze stratą ponad 6 minut. Pierwszy z nich, reprezentujący barw brytyjskiej grupy Ineos Grenadiers, jest 37. w klasyfikacji generalnej.

We wtorek trzeci etap o długości 169 km, którego trasa prowadzić będzie z Saint-Paulien do Chastreix-Sancy. Peleton wjedzie w góry, dojazd do mety będzie prowadził liczącym 6,2 km podjazdem.

Ośmioetapowy wyścig we Francji jest dla wielu kolarzy generalnym sprawdzianem przed Tour de France, który 1 lipca zacznie się w Kopenhadze.

Wyniki 2. etapu:

1. Alexis Vuillermoz (Francja/TotalEnergies) 4:03.34

2. Anders Skaarseth (Norwegia/Uno-X Pro Cycling Team)

3. Olivier Le Gac (Francja/Groupama-FDJ)

4. Kevin Vermaerke (USA/Team DSM)

5. Anthony Delaplace (Francja/Team Arkea - Samsic) wszyscy ten sam czas

6. Wout van Aert (Belgia/Jumbo - Visma) strata 5 s

...

24. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers)

80. Łukasz Owsian (Polska/Team Arkea Samsic) wszyscy ten sam czas

124. Kamil Gradek (Polska/Bahrain-Victorious) 6.11

Klasyfikacja generalna:

1. Alexis Vuillermoz (Francja/TotalEnergies) 8:40.55

2. Anders Skaarseth (Norwegia/Uno-X Pro Cycling Team) strata 3 s

3. Olivier Le Gac (Francja/Groupama - FDJ) 4

4. Wout van Aert (Belgia/Jumbo - Visma) 5

5. Kevin Vermaerke (USA/Team DSM) 7

6. Ethan Hayter (W. Brytania/INEOS Grenadiers) 9

...

37. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 15

65. Łukasz Owsian (Polska/Team Arkea Samsic) 15

138. Kamil Gradek (Polska/Bahrain-Victorious) 16.21