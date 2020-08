"Cała grupa krzyczała z bólu, kule stawały się coraz większe"

O ile zwycięzca Primoż Roglić wraz z czołówką uwinęli się przed gradobiciem, o tyle pecha mieli pozostali kolarze, którzy ostatnie kilometry na podjeździe musieli pokonywać w fatalnych warunkach.

"Droga zamieniła się w lodowisko"

"Jakby góra nie była wystarczająco bolesna… Burza gradowa na Col de Porte dotknęła wielu zawodników i fanów. W końcu złapała naszych kolarzy Jose Joaquina Rojasa i Carlosa Veronę, a za nimi wciąż było 40 zawodników" - czytamy na Twitterze grupy Movistar.



Si la montaña no era suficientemente dura... granizada hoy en el Col de Porte, final de la 2ª etapa del #Dauphiné, que ha afectado a bastantes corredores y aficionados. A nuestros @jjrojillas y @Carlos_Verona les cogió en el final... y todavía restaban 40 corredores detrás pic.twitter.com/vNm4IIhapa — Movistar Team (@Movistar_Team) August 13, 2020





"To był totalny chaos" - napisała na Twitterze grupa Israel Start-Up Nation. "Zawodników uderzały twarde kule wielkości piłeczek do ping-ponga. Droga w ciągu kilku sekund zamieniła się w lodowisko" - dodaje izraelski team.



Many Riders - including our boys - were hit by one hell of a hail storm - worst Than anything we expirienced. The scene was total chaos and mayhem. .. riders running for cover, hit hard by icy mini ping pong balls. #CriteriumduDauphine@dauphinepic.twitter.com/Y6XI0PCSRs — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) August 13, 2020





Reprezentujący go Guy Niv stwierdził wprost: - Nigdy nie doświadczyłem czegoś podobnego. To naprawdę uderzało nas mocno i bolało. Chciałem tylko przekroczyć linię mety i schować się do autobusu - wyznał.

Schronić udało się m.in. Niemcowi Tony'emu Martinowi, który postanowił zejść z roweru i wraz z kibicami czekał, aż pogoda się zlituje. Bohaterem okazał się jego kolega z zespołu Jumbo-Visma. Wout van Aert pomógł schronić się przed gradobiciem przerażonemu młodemu fanowi.



Not all heroes wear capes. Panzerwagen @tonymartin85 helped out this boy during the hailstorm yesterdaypic.twitter.com/Ovyuhv58LC — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 14, 2020





Arrivée au Col de Porte #AllezTotalDirectEnergie#Dauphinepic.twitter.com/VzpE1fS9Ls — Team Total Direct Energie (@TDE_ProCycling) August 13, 2020





Tym, którym się to nie udało, cierpieli. Najbardziej Tim Declerq z grupy Deceuninck-Quick Step. Jego zdjęcie posiniaczonych pleców obiegło już cały świat.



Achterblijvers in #Dauphine verrast door hagelstorm, @Tim_Declercq toont schadehttps://t.co/gVzktpkc2fpic.twitter.com/PeaNRqS0nN — Sporza (@sporza_koers) August 13, 2020





- W pewnym momencie cała grupa krzyczała z bólu. Do mety były dwa bolesne kilometry. Nie mieliśmy gdzie się schować. A te kule stawały się coraz większe - relacjonował kolarz grupy Deceuninck-Quick Step.

Odrobinę łagodniej wyglądały plecy Maxime'a Chevaliera z grupy Vital Concept.





@maxxxchr attaqué par un peloton de grêlons sur la deuxième étape du @dauphine !



Respect les gars. #Dauphiné l #ThereIsNoTrypic.twitter.com/iIcpeA9VLD — B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P/B KTM (@BBHotels_VC) August 13, 2020



Z autokaru i samochodu wydarzenia obserwowała polska grupa CCC.



@delaparte86 from the safety of the team car pic.twitter.com/xe2hgqSX8v — CCC Team (@CCCProTeam) August 13, 2020



Ryzykować nie chciał także Toms Skujins z Trek-Segafredo.



Nasty hail storm at the finish of the #DauphineLibere today, catching out much of the gruppetto. @Tomashuuns just sent over this video, he barely made it into the team bus: pic.twitter.com/NaAxBkS4r8 — CyclingTips (@cyclingtips) August 13, 2020





Po drugim etapie nowym liderem wyścigu został Roglić, który odebrał koszulkę swojemu koledze z ekipy Jumbo-Visma Belgowi Woutowi van Aertowi.

Test przed Tour de France

Criterium du Dauphine, jak co roku, jest głównym sprawdzianem sił przed Tour de France. Tegoroczna edycja została przesunięta z powodu pandemii. Zamiast na początku czerwca rozgrywana jest w sierpniu.

Kolarze pędzą po południowo-wschodniej Francji, trasę skrócono wyjątkowo z siedmiu do pięciu etapów.

Start Tour de France 29 sierpnia w Nicei. Transmisje z imprezy w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Klasyfikacja generalna:



1. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) - 9:07.12

2. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 12 s

3. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 14

4. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos) 16

5. Guillame Martin (Francja/Cofidis) 18

6. Nairo Quintana (Kolumbia/Arkea-Samsic) 20

...

47. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 8.42

88. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 26.14